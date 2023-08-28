ФОТО, ВИДЕО ⟩ «А ми нашу славну Україну!» В центре Таллинна с песнями и плясками открылся легендарный украинский бар «Пьяная вишня»

На первом этаже здания, где располагается ночной клуб Venus, теперь открыта «Пьяная вишня». В пятницу вечером сотни гостей уже успели одними из первых посетить этот новый бар, в котором неповторимая атмосфера, выделяющийся интерьер: внушительных размеров красный светильник из ликерных бутылок прямо на потолке, обои с вишенками на стенах, ликерные бочки прямо над головами официантов. Терраса тоже открыта. Если погода позволяет, выпивать можно прямо на улице.

Фото: limon.ee

Если напиток понравится, с собой можно купить бутылочку-другую, при этом здесь также продаются футболки с логотипом «Пьяной вишни», фирменные фужеры и некоторые другие сувениры.

«А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!»

В первый рабочий день, как многие здесь сотрудники выразились, пробный, в баре было по-украински тепло и душевно. У барной стойки посетители примерно каждые 15 минут пели украинскую песню «Червона калина», также многие гости танцевали для официантов. Почему? Две вишенки добавляются в рюмку бесплатно, для того, чтобы бесплатно заработать третью - нужно спеть или станцевать. Это исключительно по желанию посетителя. Многие это делали просто для поднятия всеобщего настроения, а не для получения вишни.

Отличные цены для разогрева!

За 100 мл львовского ликера с двумя вишенками с вас попросят 3 евро и 50 центов, напиток наливается в рюмку на ножке, и она довольно большая, если же вы хотите 150 мл, то вам за доплату нальют полную рюмку до краев. 300 мл ликера - 7 евро. Как нам показалось, выгоднее брать рюмки по 100 мл за 3,50 евро. Но очень многие брали и 150 мл. Но в таком случае пить желательно прямо у барной стойки, потому что красный ликер может попасть на одежду, и его будет сложно отмыть! Это факт, проверили на себе.

Фото: limon.ee

Атмосфера добра и дружбы народов

В «Пьяную вишню» идут не только украинцы, но и иностранные туристы, эстонцы, местные русские, в первую очередь те, кто был в баре этой сети в Латвии или Польше, в Риге этот бар работает около года. Что удивило, так это то, что здесь добрые и отзывчивые люди. Даже если вы придете в бар в гордом одиночестве, с легкостью найдете себе компанию.

Здесь, на удивление, играет английская музыка, но не современная, что дает эффект нахождения где-нибудь в ирландском пабе в другой стране.