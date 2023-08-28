Каллы, нарциссы и фикус. Какие цветы не стоит дарить учителям из-за их ядовитости

Нарциссы

Все виды нарциссов содержат такой опасный для людей и животных яд, как ликорин. У одних сортов он сконцентрирован в луковице, а у других - в стеблях, однако распространяется он и на листья растения.

При попадании экстракта нарцисса, содержащего яд, на чувствительную кожу, может возникнуть аллергическая реакция, а также дерматит, сопровождающийся покраснением, зудом, высыпаниями. Нередко яд вместе с оксалатом кальция и хелидоновой кислотой, тоже содержащимися в соке растения, провоцирует утолщение кожи под ногтями, а при попадании на раны может вызывать проблемы с ЦНС (центральная нервная система - прим.ред.) и сердечным ритмом. Контакт экстракта со слизистыми может повлечь сильнейшее раздражение.

Нарциссы. Фото: Petr Baumann/Shutterstock

Если же случайно нарцисс попал внутрь, например его съели дети или животные, - это может привести к отравлению, провоцирующему сильную рвоту с диареей, острые боли в животе, сонливость и даже судороги и паралич. Съеденные в больших количествах нарциссы могут грозить летальным исходом.

Небезопасным может быть и аромат нарцисса. Дело в том, что у некоторых людей он вызывает головные боли и даже рвоту.

Не рекомендуется ставить другие растения в одну вазу с нарциссами, так как эти цветы «отравляют» воду и сокращают жизнь растений.

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