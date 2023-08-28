Трагедия в Хургаде: мать четверых детей пропала во время дайвинга

Мать четверых детей из Санкт-Петербурга пропала во время дайвинга в окрестностях известного египетского курорта. Как сообщается источник, женщина с мужем превысили разрешенную глубину.
Оба погрузились в воду на 110 метров. При этом мужчина всплыл, а вот его жена исчезла. Сейчас поисками многодетной матери Кристины Осиповой занимаются спасатели, пишет StarHit.
«Юрий и Кристина и еще 25 профессиональных дайверов отправились в десятидневный круиз. В субботу с аквалангами погружались девять человек, но вернулись на судно только восемь. Глава ассоциации морских спасателей заявил, что ими зафиксировано нарушение допустимого уровня погружения - Юрий нырнул на 110 метров, а Кристина - еще глубже», - рассказал источник.
Трагедия произошла у острова Гифтун к югу от Хургады, это место очень популярно у местных дайверов и гостей курорта. До этого оно считалось безопасным даже для начинающих дайверов. Сейчас здесь развернута поисково-спасательная операция. Однако надежды найти российскую туристку живой практически не осталось.