Трагедия в Хургаде: мать четверых детей пропала во время дайвинга

Оба погрузились в воду на 110 метров. При этом мужчина всплыл, а вот его жена исчезла. Сейчас поисками многодетной матери Кристины Осиповой занимаются спасатели, пишет StarHit.

«Юрий и Кристина и еще 25 профессиональных дайверов отправились в десятидневный круиз. В субботу с аквалангами погружались девять человек, но вернулись на судно только восемь. Глава ассоциации морских спасателей заявил, что ими зафиксировано нарушение допустимого уровня погружения - Юрий нырнул на 110 метров, а Кристина - еще глубже», - рассказал источник.