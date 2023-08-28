Скандальная эстонская блондинка дала совет Кае Каллас: «По сути это измена. Я бы развелась!»

Светская львица Бригитте Сюзанне Хунт знает толк в скандалах. У нее есть образование менеджера по связям с общественностью, именно его она и решила применить, чтобы прокомментировать скандал, в который попала премьер-министр Кая Каллас.

«Если кому-то интересно, что бы я делала в такой ситуации, как человек, получивший образование по связям с общественностью и гуру скандалов, то я бы развелась", - пишет Хунт в начале своей истории в Instagram.

«Во-первых, если я даже и не знала, то теперь мне вряд ли поверят, что это так, и мой авторитет подорван», - сказала Хунт, имея в виду ситуацию с мужем Каи Каллас, частичным владельцем фирмы Stark Logistics, которая продолжала вести бизнес с Россией уже после начала войны в Украине. А сама Кая Каллас якобы об этом не знала.

«Это тот скандал, в котором есть очень четкая грань между правильной и неправильной стороной», - говорит Бригитте Сюзанне Хунт.