Скандальная эстонская блондинка дала совет Кае Каллас: «По сути это измена. Я бы развелась!»

Эстонская радиоведущая, светская львица, которая знает толк в скандалах, Бригитте Сюзанне Хунт дала совет премьер-министру Кае Каллас, которая на прошлой неделе оказалась втянутой в скандал.
Светская львица Бригитте Сюзанне Хунт знает толк в скандалах. У нее есть образование менеджера по связям с общественностью, именно его она и решила применить, чтобы прокомментировать скандал, в который попала премьер-министр Кая Каллас.
«Если кому-то интересно, что бы я делала в такой ситуации, как человек, получивший образование по связям с общественностью и гуру скандалов, то я бы развелась", - пишет Хунт в начале своей истории в Instagram.
«Во-первых, если я даже и не знала, то теперь мне вряд ли поверят, что это так, и мой авторитет подорван», - сказала Хунт, имея в виду ситуацию с мужем Каи Каллас, частичным владельцем фирмы Stark Logistics, которая продолжала вести бизнес с Россией уже после начала войны в Украине. А сама Кая Каллас якобы об этом не знала.
«Это тот скандал, в котором есть очень четкая грань между правильной и неправильной стороной», - говорит Бригитте Сюзанне Хунт.
«Во-вторых, если мой любимый человек будет валять дурака и рисковать, при этом зная мою позицию и то, что рано или поздно все равно все это выйдет наружу, то я все равно, узнав, обижусь на него», - рассказала Хунт, как бы она себя чувствовала на месте Каллас. «Остается надеяться, что за это время люди разберутся в себе и придут к выводу, что есть менее аморальные способы разбогатеть», - считает Хунт.
Светская львица считает, что так себя вести нельзя: «Сегодня замужем, завтра разведена, но в данной ситуации это была бы оправданно быстрая реакция. Ведь по сути это измена».
«Это тот скандал, где существует очень четкая грань между добром и злом. К тому же, здесь замешаны иностранные СМИ, а значит, от этого уже никуда не деться, - говорит Хунт. - Время идет. Люди простят, но для этого нужно извиниться и реально изменить ситуацию».
В заключение Хунт желает удачи Каллас. Также она рассуждает, смогла бы она, как главная скандальная персона в Эстонии, в дальнейшем пойти в политику. «Я могу принести больше пользы обществу и больше денег», - говорит гламурная красотка.
Единственный шанс попасть в политику Хунт видит в том случае, если ей станет скучно во время получения второго высшего образования. «Просто чтобы доказать, что да, я могу добиться успеха в политике», - шутит она. Пока же Хунт сосредоточилась на своем образовании и в ближайшие годы будет изучать юриспруденцию.