В шаге от пропасти и нищеты: Глоба рассказала, какому знаку стоит быть потише, чтобы не лишиться работы

По словам российского астролога, нервная система этих людей на пределе, что может сказаться на их продуктивности, отношении к ним начальства и коллектива. Овнам стоит сейчас максимально сконцентрироваться, проявить особое терпение и мудрость. Даже в случае ощущения собственной правоты им нужно держать рот на замке. Последствия вспыльчивости и лишних слов могут быть плачевными.