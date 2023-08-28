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В шаге от пропасти и нищеты: Глоба рассказала, какому знаку стоит быть потише, чтобы не лишиться работы

Limon.ee
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Фото: Shutterstock

Людям, которые родились под знаком зодиака Овна, сейчас стоит быть потише, чтобы не лишиться работы. Об этом рассказала Тамара Глоба на своем Телеграм-канале.

По словам российского астролога, нервная система этих людей на пределе, что может сказаться на их продуктивности, отношении к ним начальства и коллектива. Овнам стоит сейчас максимально сконцентрироваться, проявить особое терпение и мудрость. Даже в случае ощущения собственной правоты им нужно держать рот на замке. Последствия вспыльчивости и лишних слов могут быть плачевными.

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