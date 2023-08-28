Стала известна дата прощания с режиссером Глебом Панфиловым

26 августа в возрасте 89 лет ушел из жизни режиссер Глеб Панфилов. Он всего на полгода пережил свою супругу, Инну Чурикову.
Еще в мае стало известно, что Панфилов попал в больницу. Сначала у него диагностировали инсульт, позже он еще заболел пневмонией. Врачи делали все возможное, чтобы спасти режиссера, но, увы, чуда не произошло.
Прощание с режиссером состоится 30 августа. Место пока не определено. По словам директора «Ленкома» Марка Варшавера, Панфилов будет похоронен рядом со своей супругой, Инной Чуриковой.