ГАЛЕРЕЯ ⟩ Шик и блеск: смотрите, какая нарядная публика собралась на Vana Tallinn Gala

В этот вечер прозвучали арии и хоровые фрагменты из произведений Моцарта, Штрауса, Россини, Верди, Чилеа, Бизе и других. Хиты репертуара оперного театра исполняли восходящие звезд эстонской сцены - молодые, успешно выступавшие в последние годы на конкурсах исполнители, а также приглашенные солисты из Латвии и Армении.

«От имени национальной оперы и всех ее работников я хотел бы выразить глубокую благодарность Liviko за многолетнюю поддержку. Наше сотрудничество длится более 10 лет и доказывает, что Liviko крайне важно поддерживать высокое искусство и способствовать развитию и процветанию нашей национальной культуры», - сказал генеральный директор Национальной оперы «Эстония» Отт Маатен.

Оркестром и хором Национальной оперы «Эстония» дирижировал Арво Вольмер. В качестве солистов и гостей выступили артисты национальной оперы – сопрано Кадри Кырвек и тенор Ван Ишуань, тенор Раймонд Браманис из Латвийской национальной оперы и сопрано Ани Йоренц из Армении, сопрано Аннабель Сооде и меццо-сопрано Туури Деде из Эстонии.

«Концерт Vana Tallinn Gala, которого с нетерпением ждут почитатели оперы, раскрывается каждую осень как прекрасная прелюдия к многообещающему и красочному сезону музыкального театра национальной оперы «Эстония». Были рады услышать молодых и талантливых артистов, желаем им успешной карьеры,» – сказал председатель правления AS Liviko Энн Кунила.

Гала-концерт Vana Tallinn Gala, организованный компанией Liviko и Национальной оперой «Эстония», - это концерт классической музыки, соблюдающий свои особенные традиции на протяжении более десяти лет. Компания Liviko является крупным спонсором Национальной оперы «Эстония» с 2012 года. После этого и зародилась прекрасная традиция проведения гала-концерта Vana Tallinn Gala.