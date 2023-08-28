Утро без кофе: пять эффективных способов повысить энергию без кофеина

Бессонница. Слишком много кофеина может помешать заснуть, особенно если вы выпиваете его в вечернее время или и вовсе за несколько часов до сна. Чем больше кофеина вы употребляете, тем больше времени требуется, чтобы заснуть.

Кроме того, слишком много кофеина может привести к своеобразной зависимости, а зависимость от чего-либо нездорового вредна для нашего организма.

Как повысить энергию без кофеина?

Многие люди жалуются на ужасную усталость, которая заставляет их утром первым делом бежать за кофе. Но есть способы удержаться от засыпания на ходу в течение дня. Вот несколько вариантов.

Здоровый завтрак. Начните свой день с завтрака или фруктов с орехами, ведь первый прием пищи очень важен. Выбирайте завтрак, состоящий из смеси углеводов, белков и клетчатки. Эта комбинация помогает стабилизировать уровень сахара в крови, предотвращая энергетические сбои, рассказывает эксперт. Так, вы можете съесть цельнозерновой тост с яйцом, авокадо и помидором.

Достаточное количество воды. Что ж, простая вода - это здорово, но почему бы не сделать ее еще более полезной для вашего организма? Добавьте крошечную щепотку морской соли в бутылку с водой (около 1/8 чайной ложки на каждый литр воды). Этот трюк обеспечивает необходимые электролиты, которые помогут избавиться от усталости и сохранить ощущение свежести.

Утренняя прогулка. Отвлекитесь от рабочего стола и совершите 15-минутную омолаживающую прогулку под утренним солнцем. Оставьте солнцезащитные очки, так как солнечный свет, попадающий в глаза, ускоряет внутренние часы вашего организма и выработку энергии. Тем более, ласковое утреннее солнца не причинит вам вреда.

Регулярные физические упражнения. Тренировка - отличный способ повысить уровень энергии. Итак, старайтесь заниматься упражнениями средней интенсивности не менее 30 минут большую часть дней в неделю, вместо того, чтобы ждать наступления выходных.

Управление стрессом. Стресс может сказаться на вашем уровне энергии, поэтому найдите здоровые способы справиться с ним. Вы можете заниматься спортом, йогой, медитацией или проводить время на природе.