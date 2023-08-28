«Миллион долларов за пост»: Меган Маркл собирается вернуться в Instagram в надежде заработать

У «нового» аккаунта герцогини уже 82,3 тысяч подписчиков, и эксперты говорят, что это может значительно улучшить ее финансовое положение.

Эрик Шиффер, эксперт по социальным сетям, который консультирует звезд Беверли-Хиллз, бывшую актрису Диснея Беллу Торн и актеров американской версии «Логова драконов», сказал:

«Я не думаю, что возвращение Меган в Instagram станет сюрпризом. У нее новый менеджер по талантам, и это следующий логический шаг. Я ожидаю, что она быстро станет одним из самых популярных персонажей в в Instagram. У вас есть знаменитости, такие как Кардашьян, которые могут получить один миллион долларов и выше за один пост, рекламирующий продукт. Нет никаких причин, по которым Меган не могла бы зарабатывать такие гонорары».

При этом Шиффер добавил, что жена принца Гарри должна быть осторожной, чтобы ее не заметили в торговле всеми товарами на свете. По его словам, она будет сотрудничать с качественными брендами и компаниями, которые «соответствуют ее политическим и социальным убеждениям».

Эксперт по маркетингу Кент Мур, который управляет OneEyedSocial и работал с такими актерами как сэр Патрик Стюарт из «Звездного пути», считает, что у Маркл есть все шансы войти в десятку самых высокооплачиваемых влиятельных лиц в мире: