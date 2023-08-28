ГАЛЕРЕЯ ⟩ Русский театр открыл новый сезон интересной постановкой: смотрите, кто пришел на премьеру!

Тимофей Кулябин - лауреат премии «Золотая Маска», руководил Новосибирским театром «Красный факел», который сделал значимым явлением на театральном пространстве. Режиссер уехал из России с самого начала войны.

Таллиннский зритель уже зритель видел спектакли Тимофея Кулябина «Онегин» и «Три сестры» (на языке глухонемых). Время востребованного за рубежом российского режиссера, чьи постановки проходят по всей Европе - в Швейцарии, Германии, Норвегии, Греции, Италии, Болгарии, Сербии - расписано на многие годы вперед. То, что он ставит спектакль в Русском театре - большая удача и для зрителя, и для театрального коллектива.