В пятницу в Русском театре начался новый сезон, театралы собрались на спектакль, поставленный режиссером Тимофеем Кулябиным - «Страх и отчаяние в третьей империи». Это первая постановка данной пьесы Бертольта Брехта в Эстонии.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Русский театр открыл новый сезон интересной постановкой: смотрите, кто пришел на премьеру!
Тимофей Кулябин - лауреат премии «Золотая Маска», руководил Новосибирским театром «Красный факел», который сделал значимым явлением на театральном пространстве. Режиссер уехал из России с самого начала войны.
Таллиннский зритель уже зритель видел спектакли Тимофея Кулябина «Онегин» и «Три сестры» (на языке глухонемых). Время востребованного за рубежом российского режиссера, чьи постановки проходят по всей Европе - в Швейцарии, Германии, Норвегии, Греции, Италии, Болгарии, Сербии - расписано на многие годы вперед. То, что он ставит спектакль в Русском театре - большая удача и для зрителя, и для театрального коллектива.
Смотрите, какая яркая публика собралась на премьеру «Страх и отчаяние в третьей империи» в Русском театре!