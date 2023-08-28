Гороскоп на неделю с 28 августа по 3 сентября: трудности – не проклятие, важно знать, как справиться

Первый и общий факт для всех нас может быть не очень приятным. Речь о трудностях, которые могут поджидать на пути. Не стоит воспринимать их как какое-то проклятие. Важно оставаться собой и становиться сильнее – это поможет пережить любые невзгоды и преодолеть все преграды. Вот основная задача на эти дни.

Овен

У Овнов внезапно может возникнуть потребность в чужом одобрении, но это не более чем ловушка, в которую заводят их Меркурий и Марс. Нужно оставаться собой и помнить, что свое личное мнение о себе может быть чрезмерно позитивным, зато оно лишено негативного подтекста, вызывающего переживания. Следует оставаться оптимистом во что бы то ни стало. Вот задача, которую нужно решить Овнам.

Телец

Тельцам с 28 августа по 3 сентября необходимо запомнить одну простую вещь: враг прячется там, где они его ожидают увидеть меньше всего. Это может быть лучший друг, коллега, вторая половинка. Это не значит, что нужно перестать со всеми общаться и превратиться в параноика, нет. Просто некоторые люди, сами того не желая, могут давать Тельцам неправильные рекомендации и советы, не основанные ни на чем.

Близнецы