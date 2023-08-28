Отменен концерт Анны Нетребко в Таллинне

Отменен запланированный на 14 ноября концерт российской оперной певицы Анны Нетребко в Таллинне. Организаторы обещают вернуть деньги за билеты.
Известно, что деньги за билету вернут автоматически, если они были приобретены в интернете. Те, кто приобрел билеты в кассе, могут обратиться в пункты продажи.
Напомним, дата концерта Анны Нетребко в Таллинне до его отмены переносилась дважды. Ранее также был отменен концерт Анны Нетребко в Лихтенштейне, запланированный на 26 августа. 17 августа был отменен концерт певицы в Праге.