ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, как умеют веселиться в Нарве: лето здесь проводили ярким семейным праздником

На праздник съехались не только сами нарвитяне, но и другие жители Ида-Вирумаа, а также гости со всех уголков Эстонии. Праздник начался в субботний полдень. Малышей и взрослых ждали самокатные, мото- и велотрассы, канатные дороги, тропы приключений и увлекательные путешествия по воде. Приготовили организаторы праздника и различные мастер-классы. Детей и взрослых обучали основам спасательного дела, самым любознательным показывали, как проводится анализ ДНК. А еще больших и маленьких гостей Семейного дня обучали тонкостям ухода за домашними животными, а потом они сами могли попробовать свои силы в создании поделок из шерсти.