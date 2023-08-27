ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, как умеют веселиться в Нарве: лето здесь проводили ярким семейным праздником

На этих выходных в Нарве состоялись ежегодные проводы лета – Семейный день на Ореховой горке прошел здесь в седьмой раз. В этом году любимая горожанами лесопарковая зона привлекла еще больше народу.
На праздник съехались не только сами нарвитяне, но и другие жители Ида-Вирумаа, а также гости со всех уголков Эстонии. Праздник начался в субботний полдень. Малышей и взрослых ждали самокатные, мото- и велотрассы, канатные дороги, тропы приключений и увлекательные путешествия по воде. Приготовили организаторы праздника и различные мастер-классы. Детей и взрослых обучали основам спасательного дела, самым любознательным показывали, как проводится анализ ДНК. А еще больших и маленьких гостей Семейного дня обучали тонкостям ухода за домашними животными, а потом они сами могли попробовать свои силы в создании поделок из шерсти.
Всесезонный тюбинг, бег в гигантских кроксах и различные батуты пользовались спросом целый день, а зажигательный концерт с розыгрышем призов от спонсоров собрал около летней эстрады несколько сотен человек.
Смотрите яркую галерею, как жители Нарвы весело провожали лето!