ФОТО ⟩ Тайна погибшей стюардессы Пригожина: что успела рассказать бортпроводница о роковом рейсе

С братом изредка Кристина изредка созванивались, виделись не чаще раза в год.

«Он и не знал, что сестра летала на самолете Пригожина. Знал только, что она работает на бизнес-джете, который сдают в аренду всем, кто может это себе позволить», - говорит источник 74.RU.

За несколько дней до катастрофы Кристина сообщила близким, что вернулась с отдыха в столицу для работы на «важном» маршруте. Бизнес-джет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Петербург, упал близ села Куженкино в Тверской области. Падение борта удалось снять очевидцам, которые приняли самолет за беспилотник.

The flight attendant on Prigozhin’s business plane had told her relatives that the plane had been delayed for “repairs” before it left Moscow.

https://t.co/aSn4vRQtLk — Jason Corcoran (@jason_corcoran) August 24, 2023

Кристина Распопова любила путешествия, в ее соцсетях полно фотографий, сделанных на дорогих курортах, в отелях, на пляжах. Есть и профессиональные съемки: судя по всему, красивая девушка не избегала фотосессий. Не сказать, что Кристина активно вела соцсети, но почти все выложенные ей снимки - про «лакшери» жизнь. Она, вероятно, ее любила и могла себе позволить.

Что касается родных Кристины, то они закрылись от СМИ и никак не комментируют происшествие. Из родителей у бортпроводницы осталась только мать. Сейчас планируется экспертиза останков, брат Кристины будет сдавать образцы ДНК

Напомним, что 23 августа в Тверской области упал самолет, принадлежавший Евгению Пригожину. Сообщается, что все десять человек, которые были на борту, погибли в результате катастрофы. Место падения самолета было оцеплено в радиусе четырех километров. Части воздушного судна разбросало в разные стороны примерно на пять километров.