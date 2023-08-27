Вс, 27.08.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

ФОТО ⟩ Тайна погибшей стюардессы Пригожина: что успела рассказать бортпроводница о роковом рейсе

Limon.ee
Facebook Twitter
Comments
Останки самолета, на борту которого, согласно списку пассажиров, находился лидер ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Останки самолета, на борту которого, согласно списку пассажиров, находился лидер ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Фото: Olga Maltseva

СМИ выяснили подробности о единственной погибшей в авиакатастрофе в Тверской области женщине - 39-летней красавицы-бортпроводницы частного борта Embrayer Кристины Распоповой.

39-летняя стюардесса Кристина Распопова была единственной женщиной среди погибших в авиакатастрофе самолета Embraer-135BJ «Legacy 600», среди пассажиров которого числился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и руководитель кампании Дмитрий Уткин. Последние несколько лет бортпроводница жила в Петербурге, куда переехала из Москвы, пишет Newsweek

По информации, российских СМИ, за несколько часов до вылета бортпроводница сообщила родным, что их рейс по каким-то причинам задерживается. Причины ей не назвали. Накануне вылета она выложила фотографию из кафе аэропорта. Кристина сфотографировала свой завтрак. Рядом - чемодан. Она снова собиралась в полет, но рейс по непонятным причинам задерживали. Стюардесаа также рассказала своим близким, что их самолет перед вылетом забрали на какой-то невнятный, краткосрочный ремонт.

Также сообщается, что Кристина Распопова - сестра заместителя прокурора из Челябинской области Евгения Распопова, ранее имевшего конфликт с Бастрыкиным (бывший генерал юстиции РФ). Ранее Кристина Распопова проживала в Москве. Через какое-то время она устроилась в фирму «МНТ Аэро». Впоследствии стюардесса переехала жить в Санкт-Петербург. До этого она также работала в бизнес-авиации, передает 74.RU. О том, что она работала на Евгения Пригожина, Кристина никому не распространялась. При этом стюардесса не скрывала, что работа тяжелая: срывалась с места по первому звонку. Надо было быть готовой лететь хоть на край света. В распоряжении начальника 24 на 7. Обязанности стандартные: питание, поддержание чистоты, обслуживание и обеспечение безопасности.

С братом изредка Кристина изредка созванивались, виделись не чаще раза в год.

«Он и не знал, что сестра летала на самолете Пригожина. Знал только, что она работает на бизнес-джете, который сдают в аренду всем, кто может это себе позволить», - говорит источник 74.RU.

За несколько дней до катастрофы Кристина сообщила близким, что вернулась с отдыха в столицу для работы на «важном» маршруте. Бизнес-джет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Петербург, упал близ села Куженкино в Тверской области. Падение борта удалось снять очевидцам, которые приняли самолет за беспилотник.

Кристина Распопова любила путешествия, в ее соцсетях полно фотографий, сделанных на дорогих курортах, в отелях, на пляжах. Есть и профессиональные съемки: судя по всему, красивая девушка не избегала фотосессий. Не сказать, что Кристина активно вела соцсети, но почти все выложенные ей снимки - про «лакшери» жизнь. Она, вероятно, ее любила и могла себе позволить.

Что касается родных Кристины, то они закрылись от СМИ и никак не комментируют происшествие. Из родителей у бортпроводницы осталась только мать. Сейчас планируется экспертиза останков, брат Кристины будет сдавать образцы ДНК

Напомним, что 23 августа в Тверской области упал самолет, принадлежавший Евгению Пригожину. Сообщается, что все десять человек, которые были на борту, погибли в результате катастрофы. Место падения самолета было оцеплено в радиусе четырех километров. Части воздушного судна разбросало в разные стороны примерно на пять километров.

Американский президент Джо Байден прокомментировал падение самолета Пригожина. Он отметил, что в России происходит мало событий, к которым не был бы причастен Владимир Путин.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх