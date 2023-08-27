ФОТО ⟩ 1758 Гарри Поттеров собрались в Гамбурге и побили мировой рекорд

Поклонники Гарри Поттера в Гамбурге побили мировой рекорд по числу людей в костюмах главного героя книг Джоан Роулинг, собравшихся в одном месте. В субботу, 26 августа, на рыночной площади перед гамбургской ратушей встретились 1758 мужчин, женщин и детей, одетых в черные мантии учеников Хогвартса.

Фото: IMAGO/Lenthe-Medien/Wessling

На их лицах красовались очки в круглой оправе, в руках - волшебная палочка, а на лбах - нарисованный шрам в виде молнии. Как поясняет агентство dpa, подобной акцией поклонники юного волшебника с факультета Гриффиндор отметили 25-летнюю годовщину выхода в Германии первого тома серии книг о его приключениях.

Предыдщий рекорд по числу людей в костюмах Гарри Поттера, собравшихся в одном месте, был установлен в 2017 году в Австралии. Тогда это сделали 997 учеников начальной школы West Byford Primary School. Их достижение было занесено в Книгу рекордов Гиннесса