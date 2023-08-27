Сорвет куш: астролог Павел Глоба рассказал, кто станет главным счастливчиком этой осени

Популярный астролог Павел Глоба в своих соцсетях рассказал, что представителю одного знака Зодиака сентябрь сулит большие перемены. Судьба преподнесет им все, что они захотят.

Жизнь Водолеев станет легка с сентября 2023 года, все их желания будут исполняться как по волшебству. Также, по словам Глобы, у представителей этого знака Зодиака есть возможность решить денежные вопросы. Остальные проблемы также решатся. Астролог считает, что Водолеям даже не придется прилагать много усилий, все само будет идти к ним в руки.