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Сорвет куш: астролог Павел Глоба рассказал, кто станет главным счастливчиком этой осени

Limon.ee
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Фото: Shutterstock

Уже с сентября жизнь представителя этого знака Зодиака круто изменится.

Популярный астролог Павел Глоба в своих соцсетях рассказал, что представителю одного знака Зодиака сентябрь сулит большие перемены. Судьба преподнесет им все, что они захотят.

Жизнь Водолеев станет легка с сентября 2023 года, все их желания будут исполняться как по волшебству. Также, по словам Глобы, у представителей этого знака Зодиака есть возможность решить денежные вопросы. Остальные проблемы также решатся. Астролог считает, что Водолеям даже не придется прилагать много усилий, все само будет идти к ним в руки.

Другие сферы жизни тоже пойдут в гору: у представителей этого знака Зодиака есть возможность встретить родственную душу. А если Водолеи уже находятся в паре, то звезды сулят им укрепление отношений и гармонию в личной жизни. С карьерой все также будет в полном порядке. В сентябре Водолеи могут получить интересное предложение о сотрудничестве.

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