Лошадь, которую со среды искали в Рапламаа, найдена мертвой

Лошадь по кличке Умене пропала в среду вечером из конюшни в деревне Сипа, недалеко от Мярьямаа. На поиски животного сразу ринулись неравнодушные жители Эстонии.

Яне кинула клик о помощи в соцсети: «Украдена лошадь! С хутора Каасику в поселке Сипа, недалеко от Мярьямаа, украли Умене. Лошадь гладкошерстная, черно-белая, рост в холке 150 см».

Женщина пояснила в своем объявлении, что лошадь своенравная, и ее невозможно загнать в прицеп, предварительно не усыпив. «Да, это и для нас непростая задача. Наверное, с ней так и сделали», - предположила Яне и попросила всех, кто видел лошадь или специальный прицеп для перевозки больших животных, передвигающийся в этом районе или в Рапламаа, связаться с ней.

В комментариях к своему посту хозяева лошади предположили, что за этим поступком могут стоять цыгане, которые неоднократно проявляли интерес к покупке лошадей в этом районе. «Возможно, цыгане. Они были здесь несколько раз и у нас спрашивали, могут ли они купить ту или иную лошадь», - написала Яне, добавив, что незваные гости появлялись в начале лета.

«Уверены, что ее украли, а не сама убежала? Просто спрашиваю, а то знаю, что и такое возможно», - начали писать в комментариях.

Пропавшая лошадь Умене. Фото: Erakogu