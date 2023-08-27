Лошадь, которую со среды искали в Рапламаа, найдена мертвой

«Это было бы просто чудо...», - говорит эстонка о возможности найти Умене, лошадь, которая, предположительно, была украдена в среду вечером в Мярьямаа. В краже лошади хозяева подозревают цыган, которые, по их словам, были заинтересованы в ее покупке. Увы, в субботу лошадь нашли мертвой.
Лошадь по кличке Умене пропала в среду вечером из конюшни в деревне Сипа, недалеко от Мярьямаа. На поиски животного сразу ринулись неравнодушные жители Эстонии.
Яне кинула клик о помощи в соцсети: «Украдена лошадь! С хутора Каасику в поселке Сипа, недалеко от Мярьямаа, украли Умене. Лошадь гладкошерстная, черно-белая, рост в холке 150 см».
Женщина пояснила в своем объявлении, что лошадь своенравная, и ее невозможно загнать в прицеп, предварительно не усыпив. «Да, это и для нас непростая задача. Наверное, с ней так и сделали», - предположила Яне и попросила всех, кто видел лошадь или специальный прицеп для перевозки больших животных, передвигающийся в этом районе или в Рапламаа, связаться с ней.
В комментариях к своему посту хозяева лошади предположили, что за этим поступком могут стоять цыгане, которые неоднократно проявляли интерес к покупке лошадей в этом районе. «Возможно, цыгане. Они были здесь несколько раз и у нас спрашивали, могут ли они купить ту или иную лошадь», - написала Яне, добавив, что незваные гости появлялись в начале лета.
«Уверены, что ее украли, а не сама убежала? Просто спрашиваю, а то знаю, что и такое возможно», - начали писать в комментариях.
Яне пояснила порталу Elu24, что Умене - не ее лошадь, а принадлежит ее другу. Но она долго ухаживала за ней. У самой Яне в конюшне вместе с Умене живут ее две лошади.
«Эта лошадь мне тоже дорога, как и своя», - с грустью добавила она. В день пропажи Яне выразила надежду, что Умене все же удастся найти. Однако реалистично добавила, что это было бы настоящим чудом.
Заявление о пропажи лошади было подано в полицию в среду днем.
В субботу Яне сообщила журналистам, что пропавшая лошадь найдена мертвой. По ее мнению, все же кажется, что лошадь убежала сама. «Может быть, ее пытались украсть, а поскольку не получилось, она и убежала. У нас еще много вопросов, на которые нет ответов», - сказала Яне.
«Я бы не хотела сейчас давать комментарии», - говорит Яне, которая оплакивает животное. Остальные лошади, живущие вместе с Умене, будто чувствуют потерю и ведут себя непривычно тихо.