ФОТО ⟩ Горько! Свадьба эстонской звезды «Евровидения»: молодожены слились в жарком поцелуе

В декабре 2022 года у Стефана и Виктории родилась дочь, которую назвали Майей. Еще во время беременности певец сделал предложение руки и сердца будущей матери своего ребенка. Само торжество было решено отложить на конец лета.

Виктория и Стефан познакомились во время круиза на пароме в 2018 году. «Я решила взять год отпуска после окончания учебного заведения, чтобы просто отдохнуть от учебы и попутешествовать. Я отправилась на круизном лайнере из Таллинна в Стокгольм, чтобы повеселиться и потанцевать, а в шоу-программу обычно входят не только танцоры, но и певцы, и именно Стефан в тот вечер пел для нас. Так мы и познакомились. Судно называлось "Виктория"», - рассказывала она СМИ.