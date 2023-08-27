ФОТО ⟩ Горько! Свадьба эстонской звезды «Евровидения»: молодожены слились в жарком поцелуе

В субботу, 26 августа, эстонский певец Стефан Айрапетян и Виктория Койтсаар поженились. Стефан поделился со своими подписчиками в социальных сетях первым снимком со свадьбы. Смотрите, какое красивое платье было в этот день на невесте!
В субботу днем Стефан, который представлял Эстонию на Евровидении в 2022 году, опубликовал в Instagram милую свадебную фотографию. Певец подписал черно-белый снимок одной фразой: «Just married».
Виктория после замужества взяла себе фамилию мужа. Теперь она Виктория Айрапетян.
В декабре 2022 года у Стефана и Виктории родилась дочь, которую назвали Майей. Еще во время беременности певец сделал предложение руки и сердца будущей матери своего ребенка. Само торжество было решено отложить на конец лета.
Виктория и Стефан познакомились во время круиза на пароме в 2018 году. «Я решила взять год отпуска после окончания учебного заведения, чтобы просто отдохнуть от учебы и попутешествовать. Я отправилась на круизном лайнере из Таллинна в Стокгольм, чтобы повеселиться и потанцевать, а в шоу-программу обычно входят не только танцоры, но и певцы, и именно Стефан в тот вечер пел для нас. Так мы и познакомились. Судно называлось "Виктория"», - рассказывала она СМИ.