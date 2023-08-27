Вы посещали? Этот пляж был признан самым красивым в Европе в 2023 году

Однако по данным туристического сайта Europe Best Destinations, который служит для многих путешественников путеводителем по многим направлениям, испанский пляж Торрент-де-Парейс официально признан самым красивым пляжем Европы 2023 года.

Среди прекрасных Балеарских островов этот райский пляж выглядит как волшебное место для наслаждения, а красивая природа и кристально чистое море — лишь часть фантастических вещей, которые вы можете там увидеть.

Этот пляж расположен на Майорке, а само его название означает реки-близнецы, что намекает на две реки, текущие через скальные образования, но также имеет синее море, золотой песок, бухты, скалы, выходящие из моря.