Вы посещали? Этот пляж был признан самым красивым в Европе в 2023 году

Европа предлагает множество прекрасных пляжей, где можно отдыхать, лежать, загорать, любоваться морским горизонтом…
Однако по данным туристического сайта Europe Best Destinations, который служит для многих путешественников путеводителем по многим направлениям, испанский пляж Торрент-де-Парейс официально признан самым красивым пляжем Европы 2023 года.
Среди прекрасных Балеарских островов этот райский пляж выглядит как волшебное место для наслаждения, а красивая природа и кристально чистое море — лишь часть фантастических вещей, которые вы можете там увидеть.
Этот пляж расположен на Майорке, а само его название означает реки-близнецы, что намекает на две реки, текущие через скальные образования, но также имеет синее море, золотой песок, бухты, скалы, выходящие из моря.
Также множество развлечений возможно для любителей активного отдыха: плавания, дайвинга, каякинга, пеших прогулок, пишет MixNews.