ФОТО И ВИДЕО ⟩ В Старом городе прошел захватывающий матч по уличному хоккею

Велло Лейтам , владелец кафе Kehrwieder в Старом городе, уже несколько раз организовывал уличные хоккейные матчи в Старом городе. На этот раз игра состоялась туманным августовским вечером.

В ноябре прошлого года Лейтам решил поиграть с родственниками в хоккей среди шума толпы и даже вовлек в это прохожих. «Зима - это хоккей, а мы здесь играем в уличный хоккей», - весело сказал тогда владелец кафе. Тогда вратарём в игре была Тийу Ярвисте, бизнесвумен, подозреваемая в отмывании денег в крупных размерах.