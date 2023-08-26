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ФОТО И ВИДЕО ⟩ В Старом городе прошел захватывающий матч по уличному хоккею

Трийн Роос
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Уличный хоккейный матч в Старом городе.
Уличный хоккейный матч в Старом городе. Фото: Erakogu

В четверг вечером в старом Таллинне можно было увидеть необычную картину – на мощеной дороге играли в хоккей. Организатором игры выступил Велло Лейтам, владелец кафе Kehrwieder, пишет Elu24.

Велло Лейтам, владелец кафе Kehrwieder в Старом городе, уже несколько раз организовывал уличные хоккейные матчи в Старом городе. На этот раз игра состоялась туманным августовским вечером.

Tänavahoki.
Tänavahoki. Фото: Erakogu

В ноябре прошлого года Лейтам решил поиграть с родственниками в хоккей среди шума толпы и даже вовлек в это прохожих. «Зима - это хоккей, а мы здесь играем в уличный хоккей», - весело сказал тогда владелец кафе. Тогда вратарём в игре была Тийу Ярвисте, бизнесвумен, подозреваемая в отмывании денег в крупных размерах.

Вечером 24 августа Лейтам снова организовал захватывающий хоккейный матч со своими родственниками на Ратушной площади.

Kohviku Kehrwieder omanik Vello Leitham koos hokimängul osalenutega.
Kohviku Kehrwieder omanik Vello Leitham koos hokimängul osalenutega. Фото: Erakogu

В игре приняло участие много людей. Смотрите видео:

Tänavahoki.
Tänavahoki. Фото: Erakogu
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