Разбила голову во время ссоры: новые подробности жизни Бритни Спирс и Сэма Асгари до разрыва

Основатель TMZ Харви Левин в эфире документальной программы о разводе поп-дивы рассказал, что в ее браке с Асгари случались скандалы, приводившие к травмам. Так, однажды Бритни и Сэм серьезно повздорили в номере отеля в Лондоне. Во время этой стычки Бритни так разнервничалась, что споткнулась и разбила голову о журнальный столик. В итоге ей накладывали швы.

Исполнительный продюсер Чарльз Латибодьер пришел к выводу, что именно эмоциональная нестабильность Спирс стала «последней каплей» для Асгари, который просто не мог больше выдерживать ее переменчивое поведение.

Напомним, что Бритни Спирс и Сэм Асгари решили развестись через год после свадьбы. По информации TMZ, инициатором развода стал Сэм. Причиной стало то, что Бритни якобы регулярно его избивала, вела себя неуравновешенно, а однажды даже изменила ему с домашним работником. При этом бывшая клиентка Асгари, которая занималась в тренажерном зале, где он работал тренером, обвинила его в сексуальных домогательствах. По ее словам, мужчина и сам не старался хранить верность жене.

В прессе также была информация о том, что Асгари потребовал пересмотреть брачный контракт с Бритни, желая получить больше «отступных», чем было оговорено, а в противном случае он пообещал обнародовать некие «неловкие подробности» о певице. Однако представители Асгари в беседе с ET заявили, что это неправда. Сама Бритни Спирс, комментируя развод в соцсетях, заявила, что «больше не могла выносить боль».