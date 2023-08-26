24 августа 1888 года в Таллинне начала работать первая линия конки, следовавшая по маршруту Ванатуру каел - Кадриорг. Эта дата считается днем рождения трамвайного движения в Таллинне, а сегодня проходит празднование 135-о юбилея.
ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Первый в Таллинне кинотеатр и общественный туалет в неожиданных местах: о чем рассказывают на трамвайной экскурсии?
Празднование «Трамвай-135» началось в трамвайном депо, там можно осмотреть исторические трамваи как внутри, так и снаружи. Внутри самого депо также демонстрируется кинопрограмма, а всем желающим представлена возможность пройти через трамвайную мойку во время поездки на трамвае.
Помимо мероприятий в депо и приятной концертной программы, от конечной остановки в Копли отправляются исторические трамвайные экскурсии, организованные TLT в сотрудничестве с Таллиннским городским музеем. Поскольку места на все экскурсии 26 августа были забронированы заранее, мы решили узнать что-то интересное, о чем рассказывают во время экскурсий. Но не спешите расстраиваться, ведь осенью Таллиннский городской музей будет проводить такие же экскурсии вновь.
Старший куратор Таллиннского городского музея Тоомас Абилине поделился некоторыми интересными фактами о местах, по которым проезжает экскурсионный трамвай и которые рассказывают гиды во время поездки:
- Регулярное трамвайное движение началось в Таллинне 24 августа 1888 года. Первая конка начала курсировать по маршруту Ванатуру-каел - Кадриорг. Первые девять летних вагонов были доставлены из Санкт-Петербурга, позже прибыли и десять шестиметровых «зимних вагонов» с закрытыми кабинами. Для входа в вагон сбоку были раздвижные двери. Сиденья располагались перпендикулярно направлению движения. На окнах были красивые красно-белые полосатые шторы, которые развевались на летнем ветру. Позже раздвижные двери были заменены шторами от пола до потолка. Конка работала с 7:00 до 23:00 летом и с 8:00 до 22:00 зимой. Билет стоил пять копеек. Когда конка была переполнена, кондуктору иногда приходилось пролезать через толпу, как обезьяна, чтобы собрать деньги со всех пассажиров.
- На месте нынешнего Эстонского драматического театра в начале XX века было деревянное здание. Первоначально это было здание, в котором с 1901 по 1904 год работал один из первых таллиннских кинотеатров Original-Bioskop. Там таллиннцам показывали захватывающие новости со всего мира, шокирующие любовные драмы и забавные истории. Отдельной достопримечательностью стал также мотор-генератор кинотеатра, который работал за широкой стеклянной стеной, как выставочный экспонат.
- Церковь Святого Иоанна на площади Вабадузе была построена в 1862-1867 годах для эстонских прихожан. В 1903 году рядом с церковью Святого Иоанна, среди деревьев и кустов, был построен скромный дом из красного кирпича, один из трех общественных туалетов, располагавшихся в то время в городе. Здание прослужило горожанам почти 70 лет.