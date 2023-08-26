ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Первый в Таллинне кинотеатр и общественный туалет в неожиданных местах: о чем рассказывают на трамвайной экскурсии?

Празднование «Трамвай-135» началось в трамвайном депо, там можно осмотреть исторические трамваи как внутри, так и снаружи. Внутри самого депо также демонстрируется кинопрограмма, а всем желающим представлена возможность пройти через трамвайную мойку во время поездки на трамвае.

Помимо мероприятий в депо и приятной концертной программы, от конечной остановки в Копли отправляются исторические трамвайные экскурсии, организованные TLT в сотрудничестве с Таллиннским городским музеем. Поскольку места на все экскурсии 26 августа были забронированы заранее, мы решили узнать что-то интересное, о чем рассказывают во время экскурсий. Но не спешите расстраиваться, ведь осенью Таллиннский городской музей будет проводить такие же экскурсии вновь.