Как уменьшить стресс у детей и родителей перед 1 сентября: советы эстонского психоаналитика

До 1 сентября осталась всего неделя, и если для первоклашек это долгожданный праздник, то для детей постарше этот день вряд ли можно назвать таким. Но возможно ли уменьшить уровень стресса и тревоги перед началом нового учебного года? Об этом мы узнали у психоаналитика Моники Аман.
Сразу после окончания школы, по словам Моники Аман, мы редко задумываемся, что приближающееся 1 сентября будет еще вызывать у нас эмоции - трепетные, волнительные, иногда раздражающие и вовсе отрицательные. И вот когда наши дети вступают в школьную жизнь, мы оказываемся на волне наших воспоминаний, непроизвольно транслируя забытый опыт вновь.
«Родители часто переживают первый класс сложнее, чем сами первоклассники. Год перед школой часто оказывается напряженным: мысли о новом жизненном расписании, поступление, сборы - все это оказывает свое влияние, но в то же время хочется казаться радостными и расслабленными, чтобы не волновать будущих школьников и настроить их положительно», - говорит психоаналитик.
По ее словам, в первую очередь школа - это важный этап взросления наших детей, но это и время, когда родители впервые понимают, что во многом теперь другие люди будут определять развитие и поведение ребенка, а это требует толерантности, внутренней стабильности и проявления навыков дипломатии.
Что предполагает школа для родителей?
Обязательно участвовать во всех образовательных процессах
Неважно, какие оценки были у родителя в его школьные годы, сейчас приходится вспоминать пройдённый и забытый материал - почти все домашние задания часто приходится делать вместе. Хорошо, если это первый класс и надо собрать листики для гербария, но в классах постарше все становится гораздо сложнее.
Конкурсы и праздники
Танцевать, учить стихи, петь придется, хотя возможно, нас до сих пор не отпускает то, как мы стояли на сцене и забыли слова стихотворения под пристальным взглядом множества неизвестных нам людей.
Конкурсы - отдельная тема, многие делают все возможное и невозможное, чтобы стать лучшим и первым. Очевидно, что титул достанется кому-то одному, а нам придется искать правильные слова для своего тихо или громко расстроившегося ребенка.
Общение
Электронный журнал, чаты, дневники. Все эти каналы хранят в себе множество сюрпризов и неожиданных запросов - белые колготки, каштаны, особые карандаши, деньги на поездки.
Иногда придется узнать, что на завтра задано сочинение, стихотворение на английском, пересказ на эстонском и небольшое квестовое задание по математике. Придется сделать, не утерять мотивацию и сохранить безмятежность.
Не всегда вы успеете выполнить все новые требования, у каждого родителя есть и свои ежедневные задачи и требовать от себя безупречности не стоит.
Что стоит делать?
«Поддерживайте ребенка всегда и во всем жизнеутверждающем. Он прекрасный, умный и сообразительный. Авторитетное мнение родителя всегда перевесит возможные суждения со стороны», - советует Аман.
Успеваемость - бабочки, сердечки, оценки, по ее словам, не всегда определяют уровень знаний. Иногда они говорят об аккуратности и умении следовать правилам. Разбирайтесь и корректируйте.
Никогда не сравнивайте с другими, хотя бы вслух. У каждого ребенка свои данные и таланты. Помогите себе и ребенку радоваться прогрессу его обучения. Рассматривайте его прошлые написанные странички и те, которые он пишет сейчас. Обсуждайте прогресс, интересуясь его мнением и определяйте задачи на следующий период.
Научитесь расставлять приоритеты вместе. Учеба важна, но важны и любимые занятия. Посмотрите на расписание и решите, в каком объеме возможно уделять внимание спорту, музыке, друзьям и не забудьте о ежедневном часе «ничегонеделанья».
Каждый день у ребенка должно быть время для себя: играть, строить замки, катать машинки, наряжать кукол или просто смотреть в окно, гулять. Это помогает ему расслабиться. Родителям такой час тоже пригодился бы.
Позволяйте ребенку искать и выбирать. Редко кому нравится все и найти свое сразу почти невозможно. Помогите ребенку найти то, что сможет ему доставлять удовольствие на долгое время.
Ошибки - это часть жизни и самое главное их осознать и получить опыт.
Во всем этом процессе важна разумная расслабленность. В жизни нет сейчас четких гарантий на длительные периоды, и чем раньше ребенок обучится принятию постоянно меняющихся ситуаций, тем легче ему будет в жизни.
Мы помним, что в школе нам нравилось далеко не все и поэтому вполне можем понять нежелание ребенка туда идти, напоминает психоаналитик. Рутина: рано вставать, ехать по одной и той же дороге, бесконечные повторения - все это обучает ребенка понятию «надо», а это не очень весело. Маленькие дети не могут самостоятельно ставить цели и поэтому очень важно найти для него в этом дополнительный смысл и обозначить, как это может помочь ему в будущем. Конечно, это не про угрозы - не будешь учиться, придется жить на улице. В идеале, хорошо объяснить, что процесс обучения - это проявление любви к себе через развитие всех прекрасных природных качеств ребенка.
По мнению психологов, нормальный период адаптации ребёнка к школе может занимать от пары недель до полугода - это зависит от индивидуальных особенностей ребенка, от уровня сложности школьной программы и подобных факторов. Но в среднем на адаптацию уходит 2-3 месяца, после чего уровень тревожности у ученика младших классов снижается. Ребенок привыкает к новому статусу ученика, усваивает школьные нормы поведения, вливается в коллектив и находит новых друзей.
Не очень стремятся в школу дети и после каникул. За каникулы дети не всегда успевают отдохнуть, отмечает Аман, если было много передвижений и занятий. Перед школой важно провести несколько дней просто в любимых и ленивых занятиях.
«Иногда нелюбовь к школе связана не с учебой, а с конфликтами с одноклассниками и с учениками. На эмоциональные проблемы уходит большое количество сил и их может не хватать на учебу», - обращает внимание специалист.
Она отмечает, что родителю важно чутко слушать то, что ребенок рассказывает об отношениях в школе. К этим словам стоит относится серьезно и искать способы решения конфликтов. Тут пригодятся навыки дипломатии - решение не всегда очевидно. Рассмотрите с ребенком роль каждого в этой ситуации, обсудите кто может и хочет что-то изменить и ищите самое легкое решение.
Спросите ребенка, что в школе бывает хорошего и что ему особенно нравится, так он обучится чаще видеть положительное в каждой ситуации.
В переходном возрасте ребенку становится непонятно, зачем он ходит в школу. Родительское «надо» для него уже не так ценно, он теряется и не видит смысла в том, чтобы стараться. Как и везде тут важно помнить, что самый главный мотиватор в жизни - это проживание любви.
Где любовь в учебе? Обязательное становится интересным и начинает будоражить, и вызывать приятные переживания овладения знаниями и понимания каких-то процессов.
Учеба - это процесс исследования мира, а не только соревнование за высокие оценки и перспективный аттестат. Давайте подумаем об этом как о путешествии и, возможно, найдем больше причин для радости в 1 сентября.