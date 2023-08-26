Как уменьшить стресс у детей и родителей перед 1 сентября: советы эстонского психоаналитика

Научитесь расставлять приоритеты вместе. Учеба важна, но важны и любимые занятия. Посмотрите на расписание и решите, в каком объеме возможно уделять внимание спорту, музыке, друзьям и не забудьте о ежедневном часе «ничегонеделанья».

Каждый день у ребенка должно быть время для себя: играть, строить замки, катать машинки, наряжать кукол или просто смотреть в окно, гулять. Это помогает ему расслабиться. Родителям такой час тоже пригодился бы.

Позволяйте ребенку искать и выбирать. Редко кому нравится все и найти свое сразу почти невозможно. Помогите ребенку найти то, что сможет ему доставлять удовольствие на долгое время.

Ошибки - это часть жизни и самое главное их осознать и получить опыт.

Во всем этом процессе важна разумная расслабленность. В жизни нет сейчас четких гарантий на длительные периоды, и чем раньше ребенок обучится принятию постоянно меняющихся ситуаций, тем легче ему будет в жизни.