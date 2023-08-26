Внучка Ротару произвела фурор жаркими фото из Италии

Внучка известной певицы Софии Ротару очаровала фанов новыми фото. София-Ева Евдокименко отдыхает в Италии и пожаловалась на 40-градусную жару, пишет Униан.
На новых снимках внучка певицы показалась на фоне местных достопримечательностей. Она примерила стильный наряд в светлых оттенках.
София-Ева примерила белоснежные майку и штаны. Свой образ она дополнила модной рубашкой-кимоно в розовых оттенках и очками от солнца в коричневой оправе.
При этом внучка Ротару сделала себе необычную прическу. Она сделала две косы, при этом оставила их немного распущенными. Красавица не стала «утяжелять» образ ярким макияжем, а лишь покрыла губы прозрачным блеском.
Новые фото внучки Ротару произвели фурор. Комментаторы «забросали» ее комплиментами. Они пишут:
«Солнышко, ты прекрасно выглядишь»
«Прекрасная»
«Красиво»
«Богиня, невероятная»
«Вау, как стильно!».
Внучка певицы родилась в 2001 году. Она активно ведет свой Instagram-блог. София-Ева работает моделью и строит свою карьеру за границей. Однако она мало говорит о своей личной жизни, оставляя ее за кадром. В основном, внучка Ротару рассказывает о путешествиях и бьюти-рутине.