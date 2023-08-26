Внучка Ротару произвела фурор жаркими фото из Италии

На новых снимках внучка певицы показалась на фоне местных достопримечательностей. Она примерила стильный наряд в светлых оттенках.

София-Ева примерила белоснежные майку и штаны. Свой образ она дополнила модной рубашкой-кимоно в розовых оттенках и очками от солнца в коричневой оправе.

При этом внучка Ротару сделала себе необычную прическу. Она сделала две косы, при этом оставила их немного распущенными. Красавица не стала «утяжелять» образ ярким макияжем, а лишь покрыла губы прозрачным блеском.

Новые фото внучки Ротару произвели фурор. Комментаторы «забросали» ее комплиментами. Они пишут:

«Солнышко, ты прекрасно выглядишь» «Прекрасная» «Красиво» «Богиня, невероятная» «Вау, как стильно!».