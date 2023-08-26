Аферисты и мошенники по знаку Зодиака: обведут вокруг пальца в два счета!

6. Рыбы

Этих людей нельзя назвать интриганами в полном смысле этого слова. Рыбы готовы прожить всю жизнь, никого не обманывая, но природная неприспособленность к жизни и неумение обеспечить себя честным трудом нередко подталкивают подопечных Нептуна к мошенническим действиям.

Стоит отметить, что у Рыб есть одно отменное качество -

представители этого знака Зодиака умеют затронуть такие душевные струны человека, что тот буквально после 10 минут знакомства доверяет им все свои тайны.

А после этого очень трудно удержаться от того, чтобы не облапошить наивного и слишком доверчивого собеседника.

Добавьте к этому невероятную фантазию Рыб, позволяющую им выдавать за правду любые небылицы, и вы поймете, что обмануть человека, выманив у него деньги, или оговорить бедолагу, чтобы занять руководящую должность, эти люди могут и глазом не моргнув.

5. Телец

Тельцы - заложники своего характера. Они не склонны к криминалу, да и не умеют плести замысловатые интриги, которые ставили бы окружающих в тупик. Но у подопечных Венеры есть неуемная страсть к обогащению, а потому, когда честным путем разбогатеть не получается, Телец ищет способы для легкой наживы без совершения тяжкого криминала.

Многих подкупает простота представителей этого знака Зодиака и их непосредственность. Эти качества становятся «проходным билетом» в любое помещение и даже в любую душу!