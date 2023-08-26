ФОТО И ВИДЕО ⟩ «Я думала, больше никогда не выйду на сцену»: Брежнева выступила в Риге

«Кто-то гуляет под дождем, а кто-то мокнет. Сегодня мы кайфуем под дождем. Мы же сами выбираем свое состояние, свое настроение. Я так кайфую, что вы у меня умеете радоваться, несмотря ни на что», - сказала Брежнева перед исполнением песни «Хороший день».

«Я почти год живу в Латвии. Здесь уже почти половина моих близких людей находится. Во-первых, здесь находится моя семья, моя мамочка, сестра, дочка (...) здесь все мои подруги, крестные, дети. Если я еще с вами не знакома, просто я еще не добралась. Как классно ходить по Риге, видеть глаза, которые мне рады, улыбаться им в ответ. (...) Здесь сегодня нет случайных людей. Каждый из вас мой человек», - призналась Вера и спела «Ты мой человек».

Она добавила, что в нашей стране нашла «своих» людей и вся ее музыкальная команда тоже из Латвии.

«У меня здесь есть и тренер, и косметолог, и реабилитолог. Я нашла здесь всех, и я так рада», - отметила украинская исполнительница.

Певица уже сменила сценический образ и предстала перед зрителями в ослепительно-белом наряде - на ней была белая шубка с длинным ворсом и белые свободные брюки с перламутровыми пайетками, которые красиво переливались на свету. Этот образ придавал ее выступлению трогательности.

Вера Брежнева выступила в Риге Фото: Rus TVNET