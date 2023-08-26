ФОТО И ВИДЕО ⟩ «Я думала, больше никогда не выйду на сцену»: Брежнева выступила в Риге

«Я думала, я больше никогда не буду петь. Никогда не буду выходить на сцену. Но сегодня вы сделали со мной что-то невероятное», - со слезами на глазах призналась со сцены украинская певица Вера Брежнева (VERA), выступившая накануне в Риге, пишет RUS TVNET.
25 августа на Wondersala под громкие аплодисменты и восторженные крики толпы Вера Брежнева открыла свой большой концерт энергичным треком «Я не играю». На сцену артистка вышла в черном образе - на ней была черная короткая накидка с длинным ворсом и черные штаны клеш с таким же ворсом снизу. К ее руке были привязаны ленты желто-синего цвета.
Брежнева исполнила еще одну песню - «Нирвана», прежде чем обратилась к зрителям. Она поздоровалась с публикой на четырех языках - украинском, русском, латышском и английском.
«Я безумно рада нашей встрече. Я была готова вовремя, но я ждала, пока вы все зайдете. Организаторы мне сказали, что не все люди зашли. Я терпела до последнего», - сказала артистка, объясняя задержку выступления. Концерт начался на 40 минут позже, чем было указано на билетах.
«Сегодня у нас произойдет абсолютно нормальная музыкальная терапия», - отметила певица, призывая зрителей петь, танцевать и просто «кайфовать от этого вечера».
Брежнева исполнила такие хиты, как «Розовый дым», «Не надо», «Близкие люди», «Ты мой человек», «Тихо», «Доброе утро», «Реальная жизнь», «Мамочка», «Вечериночка», «Любовь спасет мир» и другие.
Между песнями артистка постоянно общалась со зрителями, очень много шутила и благодарила людей за то, что они решили провести этот вечер вместе с ней, несмотря на погоду.
Почти с начала концерта на улице моросил дождь, но это никак не мешало поклонникам наслаждаться любимыми хитами. Часть публики была в дождевиках, другие просто не обращали внимания на падающие с неба капли, которые придавали выступлению особую атмосферу.
«Кто-то гуляет под дождем, а кто-то мокнет. Сегодня мы кайфуем под дождем. Мы же сами выбираем свое состояние, свое настроение. Я так кайфую, что вы у меня умеете радоваться, несмотря ни на что», - сказала Брежнева перед исполнением песни «Хороший день».
«Я почти год живу в Латвии. Здесь уже почти половина моих близких людей находится. Во-первых, здесь находится моя семья, моя мамочка, сестра, дочка (...) здесь все мои подруги, крестные, дети. Если я еще с вами не знакома, просто я еще не добралась. Как классно ходить по Риге, видеть глаза, которые мне рады, улыбаться им в ответ. (...) Здесь сегодня нет случайных людей. Каждый из вас мой человек», - призналась Вера и спела «Ты мой человек».
Она добавила, что в нашей стране нашла «своих» людей и вся ее музыкальная команда тоже из Латвии.
«У меня здесь есть и тренер, и косметолог, и реабилитолог. Я нашла здесь всех, и я так рада», - отметила украинская исполнительница.
Певица уже сменила сценический образ и предстала перед зрителями в ослепительно-белом наряде - на ней была белая шубка с длинным ворсом и белые свободные брюки с перламутровыми пайетками, которые красиво переливались на свету. Этот образ придавал ее выступлению трогательности.
Певица исполнила несколько украинских треков, а также поблагодарила Латвию за поддержку Украины, представив свою новую песню «Дякую».
«Я готовлю свой украинский альбом, это мини-альбом, и он выйдет в конце сентября», - рассказала Брежнева. На украинском языке прозвучали еще две песни - «Такі мы люди» и «Неадекват».
«Я горжусь тем, что я украинка. Я искренне желаю своей стране сил, здоровья и, конечно, вашей поддержки», - сказала певица.
Особым сюрпризом для зрителей стало исполнение старых песен группы «ВИА Гра», в составе которой Брежнева была с 2003 по 2007 год.
«Я поняла, что у нас есть общая любовь к песням из моего давнего прошлого», - отметила артистка.
Вера Брежнева спела такие хиты, как «Бриллианты», «Притяжения больше нет», «ЛМЛ», чем вызвала неописуемый восторг у своих давних поклонников.
Перед исполнением этих хитов певица снова переоделась и вышла на сцену в блестящем наряде - топике и юбке, которые были сделаны из маленьких «бриллиантов». На ногах у певицы были золотые босоножки на каблуке.
Артистка на сцене проживала каждую свою песню, ее потрясающая и будто нескончаемая энергия передавалась и зрителям. Весь концерт поклонники танцевали и, срывая голоса, выкрикивали слова любимых песен. Певица плясала на каблуках, весело заигрывала со зрителями и очаровывала своей красотой, женственностью, искренностью и душевностью.
Видео: Вера Брежнева исполняет песню «Реальная жизнь»
«Вера, мы тебя любим!» - были слышны мужские голоса из толпы, а певица отвечала, что это взаимно. Брежнева также попросила собравшихся крикнуть «Я тебя люблю» на латышском языке, что зрители с удовольствием сделали.
Также исполнительница поделилась своими личными переживаниями с гостями концерта, признавшись, что думала об окончании карьеры певицы.
«Последние полтора года были очень сложными в моей жизни. Очень сложными. Я думала, я больше никогда не буду петь. Никогда не буду выходить на сцену.
И не смогу быть тем самым проводником, потому что я всего лишь исполнитель. Я всего лишь имею внутри это состояние, чтобы дарить вам эту энергию, эти эмоции, дарить вам ту любовь, которая есть внутри. Когда был мой первый концерт в Риге в декабре, у меня было очень шаткое, хрупкое состояние, и я была совсем другая. Я только-только открывала свое сердце и свою душу. Но сегодня вы сделали со мной что-то невероятное. Каждый из вас внес свою лепту в меня как в артиста. Я сегодня абсолютно счастлива», - со слезами на глазах призналась Вера.
Концерт длился почти два часа, зрители никак не могли отпустить певицу со сцены. В конце выступления Брежнева несколько раз прощалась с гостями и даже ушла со сцены, но через пару минут под громкие возгласы и крики все-таки вернулась. На прощание артистка подарила публике еще две песни - «Любовь в большом городе» и «Любовь спасет мир», которую она спела на бис.