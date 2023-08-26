СМОТРИ ⟩ Молодая невеста 63-летнего эстонского бизнесмена радует подписчиков горячими снимками: никогда не было так приятно

В начале августа стало известно, что Олег Сынаялг обручился со своей молодой возлюбленной Кэтрин Раудвере.

Кэтрин публиковала в социальные сети множество фотографий их нежностей и жарких поцелуев. «Общее хобби еще никогда не было таким приятным», - пишет 24-летняя Кэтрин, радуя своих подписчиков в Instagram новой фотографией, на которой она и ее возлюбленный слились в поцелуе.

Кэтрин объявила о помолвке 8 августа, опубликовав в Instagram милую фотографию. «Я сказала "да" бесконечным улыбкам, нежным объятиям и любви на потрясающе красивом острове Ла Гомера, когда мужчина моей мечты с кольцом в руке опустился передо мной на колени», - написала она под фотографией.

Порталу Elu24 она сказала, что пока не хочет давать дальнейших комментариев по поводу помолвки.