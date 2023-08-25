БИТВА ЧЕЛЮСТЕЙ ⟩ Таллиннские обжоры сразились в поедании бургеров на скорость

Таллиннец Йоозеп вызвался на сцену без раздумий. Говорит, что специально к битве желудков не готовился - вполне плотно позавтракал, хорошо пообедал. При этом сочный большой гамбургер Йоозеп буквально проглотил на глазах у аплодирующей публики. У конкурентов просто не осталось шансов. К слову, они уходили со сцены с едва надкусанными бургерами, в то время, как у победителя от угощения не осталось и крошки. С гамбургером он расправился за сорок секунд. С нами Йоозеп поделился первыми впечатлениями, спешно вытирая лицо от соуса.

«Самым сложным было собраться и выйти на сцену, а само состязание не было сложным, было вкусно», - говорит самый быстрый поедатель гамбургеров.

Победитель Йоозеп справился с огромным гамбургером играючи. Фото: Konstantin Sednev

Гамбургер, который на глазах у зрителей в считанные секунды проглотил Йоозеп, весил более 300 граммов. Повара не пожалели для него копченой свинины и щедро сдобрили соусом. «Это были бургеры со свининой, которую у нас коптили 12 часов. Салат Коул Слоу с сыром и очень-очень вкусной булочкой», - говорит Алена, представительница фудтрака Charleston’s, именно в нем готовили бургеры для участников состязания. Она удивляется, как люди так быстро съедают огромные бургеры. "Я бы сама не смогла, потому что я всегда очень медленно ем. но наблюдать за тем, как люди с большой скоростью поедают огромные бургеры, весело и интересно", - добаляет Алена.

Пальчики облизывать на таком состязании некогда. Фото: Konstantin Sednev

Некогда даже запивать угощение. Фото: Konstantin Sednev

Поедание на скорость бургеров или хот-догов, как правило, чисто американское развлечение. Однако в последнее время оно становится популярным и у нас, впрочем, как и сама культура уличных фестивалей еды и фудтраков. Организатор фестиваля Tallinn Food Truck 2023, который эти дни проходит в Таллинне, Даниил Кузнецов, говорит, что состязание по поеданию бургеров очень нравится людям, и участники из гостей фестиваля набираются за секунды.

«В прошлом году мы взяли из толпы одну хрупкую девушку, каково же было наше удивление, когда она буквально за полминуты слопала большой сочный американский бургер», - вспоминает Даниил Кузнецов.

Пятничное состязание по поеданию гамбургеров прошло в рамках Tallinn Food 2023 - фестиваль уличной еды проходит на Певческом поле 25-26 августа. К слову, в субботу можно будет снова попробовать свои силы в этой веселой битве челюстей. Победитель получает комплект билетов на аттракционы Tivoli, чтобы, так сказать, можно было наеденное в ходе ожесточенной борьбы растрясти.