Несколько часов назад Юри Ратас сообщил, что его четвероногий друг и любимец семьи, Хорре, скончался. «Тяжело, невероятно тяжело терять тебя...» - говорит Ратас.
Ушел из жизни четвероногий друг Юри Ратаса: «Ты всегда останешься нашим дорогим Хорре»
Юри Ратас поделился в Facebook милой фотографией со своей собакой. «Дорогой Хорре. Более девяти лет ты дарил нашей семье много радости, любви и чувство защищенности в каждый момент времени. Ты был рядом пока взрослели наши дети и заботился о них», - пишет политик.
«Тяжело, невероятно тяжело терять тебя...», - говорит Ратас, добавляя, что Хорре теперь будет жить в воспоминаниях всех членов семьи. «Время идет, и воспоминания - искренние и радостные, ты всегда останешься нашим дорогим Хорре», - пишет он.
Бернский зенненхунд Хорре весил 70 килограммов. «70 килограммов огромной любви нашей семьи», - говорил Ратас о своей собаке ранее.