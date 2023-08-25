Ушел из жизни четвероногий друг Юри Ратаса: «Ты всегда останешься нашим дорогим Хорре»

Юри Ратас поделился в Facebook милой фотографией со своей собакой. «Дорогой Хорре. Более девяти лет ты дарил нашей семье много радости, любви и чувство защищенности в каждый момент времени. Ты был рядом пока взрослели наши дети и заботился о них», - пишет политик.