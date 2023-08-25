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СМОТРИТЕ, КТО ВЫСТУПАЕТ ⟩ В последнюю субботу лета в Haven Kakumäe будет очень жарко!

Limon.ee
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Вечеринка на пляже. Снимок иллюстративный.
Вечеринка на пляже. Снимок иллюстративный. Фото: DisobeyArt/Shutterstock

В эту субботу, 26 августа, в Эстонии пройдет «Ночь древних огней». По традиции праздника в последнюю субботу августа во время заката зажигаются костры. Встретить прекрасный закат на пляже можно будет в Haven Kakumäe.

Каждый год на закате солнца на пляжах Балтийского моря зажигаются костры, чтобы отпраздновать «Ночь древних огней». Вот уже шестой год подряд мы отмечаем этот праздник в Haven Kakumäe!

Вечер субботы будет наполнен музыкой, блеском и световыми инсталляциями, а ночь будет похожа на сказку! Весь вечер вас будут развлекать любимые эстонские артисты: 2 Quick Start, Анне Вески, Shanon и Hunt!

«Ночь древних огней» в Haven Kakumäe.
«Ночь древних огней» в Haven Kakumäe. Фото: Postimees

Расписание программы:

18.00 открытие ворот

18.45 Анне Вески

20.15 2 Quick Start

22.00 Hunt

23.00 Shanon

Билеты продаются в Piletilevi и на месте.

Организаторы также предупреждают, что:

  • Билет действителен при однократном входе, при выходе срок действия билета истекает.
  • На мероприятие нельзя приносить свою еду и напитки!
  • Острые и опасные предметы не допускаются.
  • Запрещены любые пиротехнические средства, оружие и другие противозаконные предметы.
  • Домашние животные на территории мероприятия не допускаются.

Концерт будет проходить под крышей, не стоит бояться ветра и дождя!

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу.

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