СМОТРИТЕ, КТО ВЫСТУПАЕТ ⟩ В последнюю субботу лета в Haven Kakumäe будет очень жарко!

В эту субботу, 26 августа, в Эстонии пройдет «Ночь древних огней». По традиции праздника в последнюю субботу августа во время заката зажигаются костры. Встретить прекрасный закат на пляже можно будет в Haven Kakumäe.
Каждый год на закате солнца на пляжах Балтийского моря зажигаются костры, чтобы отпраздновать «Ночь древних огней». Вот уже шестой год подряд мы отмечаем этот праздник в Haven Kakumäe!
Вечер субботы будет наполнен музыкой, блеском и световыми инсталляциями, а ночь будет похожа на сказку! Весь вечер вас будут развлекать любимые эстонские артисты: 2 Quick Start, Анне Вески, Shanon и Hunt!
Расписание программы:
18.00 открытие ворот
18.45 Анне Вески
20.15 2 Quick Start
22.00 Hunt
23.00 Shanon
Билеты продаются в Piletilevi и на месте.
Организаторы также предупреждают, что:
- Билет действителен при однократном входе, при выходе срок действия билета истекает.
- На мероприятие нельзя приносить свою еду и напитки!
- Острые и опасные предметы не допускаются.
- Запрещены любые пиротехнические средства, оружие и другие противозаконные предметы.
- Домашние животные на территории мероприятия не допускаются.
Концерт будет проходить под крышей, не стоит бояться ветра и дождя!
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу.