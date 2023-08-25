СМОТРИТЕ, КТО ВЫСТУПАЕТ ⟩ В последнюю субботу лета в Haven Kakumäe будет очень жарко!

Каждый год на закате солнца на пляжах Балтийского моря зажигаются костры, чтобы отпраздновать «Ночь древних огней». Вот уже шестой год подряд мы отмечаем этот праздник в Haven Kakumäe!

Вечер субботы будет наполнен музыкой, блеском и световыми инсталляциями, а ночь будет похожа на сказку! Весь вечер вас будут развлекать любимые эстонские артисты: 2 Quick Start, Анне Вески, Shanon и Hunt!

«Ночь древних огней» в Haven Kakumäe. Фото: Postimees

Расписание программы:

18.00 открытие ворот

18.45 Анне Вески

20.15 2 Quick Start

22.00 Hunt

23.00 Shanon

Билеты продаются в Piletilevi и на месте.

Организаторы также предупреждают, что:

Билет действителен при однократном входе, при выходе срок действия билета истекает.

На мероприятие нельзя приносить свою еду и напитки!

Острые и опасные предметы не допускаются.

Запрещены любые пиротехнические средства, оружие и другие противозаконные предметы.

Домашние животные на территории мероприятия не допускаются.

Концерт будет проходить под крышей, не стоит бояться ветра и дождя!