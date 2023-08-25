ГАЛЕРЕЯ, ВИДЕО ⟩ С легким паром! Любимое развлечение Дэвида Бекхема теперь доступно жителям и гостям Хааберсти

Несмотря на то, что со стороны всё выглядит очень красиво и пока еще аккуратно, мы смогли найти несколько изъянов, над которыми было бы неплохо поработать районной управе и строителем этого рая для моржей, потому что зимой эти бани будут в первую очередь для них. Итак, в видеоролике мы покажем, что, по нашему мнению, могло бы быть по-другому, а также заглянем в сауну, где решил попариться старейшина района Хааберсти Олег Сильянов.

На церемонии открытия общественных бань в пятницу вечером было около сотни гостей, все они шли на громкую и зажигательную музыку. Для любителей спорта команда фестиваля Iceswim устроила бассейные забеги, а певец Яан Кирс порадовал золотыми эстонскими хитами. Самые почетные жители района - бабушки - тоже сбежались на это веселое мероприятие и спешили заглянуть во все бани.

Официантов и обслуживающего персонала не предусмотрено, поэтому каждый посетитель общественной бани должен сам ее растопить, подбросить дров и вести себя прилично - на стене черным по белому указаны правила поведения, напоминающие также о том, что после себя необходимо оставить чистоту и порядок.

Идея общественных саун была хорошо принята во многих местах. Например, в Финляндии, в Хельсинки действует Сомпасауна, которая стала популярным туристическим объектом.

«Идея создания общественных саун была выбрана жителями в рамках проекта народного бюджета, проведенного в прошлом году, - сказал старейшина района Хааберсти Олег Сильянов. - Целью создания общественных саун является развитие чувства общности и популяризация здорового образа жизни. Надеемся, что общественные сауны принесут радость всем любителям банных процедур».