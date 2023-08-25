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«Я рада, что она несет такую чушь!» Общественные деятели не стали держать язык за зубами и высказались по поводу скандала вокруг Каи Каллас

Анналийза Кёсс
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Кая Каллас / Урмас Сыырумаа / Нейнар Сели / Марью Карин / Сильвия Ильвес.
Кая Каллас / Урмас Сыырумаа / Нейнар Сели / Марью Карин / Сильвия Ильвес. Фото: Mihkel Maripuu / Taavi Sepp / Konstantin Sednev / Postimees / AFP / Scanpix / Elu24 kollaaž

Скандал вокруг Каи Каллас и ее мужа разжигает страсти уже несколько дней, но никаких четких шагов так и не было предпринято. Некоторые считают, что премьер-министр должна немедленно уйти в отставку, но есть и те, кто с этим не согласен, пишет Elu24

Крупный бизнесмен и бывший политик Нейнар Сели считает всю эту историю безобразной. По мнению Сели, продажа доли в Stark Logistics и выход из компании - это не решение проблемы. «Ситуация уже вышла за рамки», - говорит бизнесмен, добавляя, что Халлик должен был сделать те шаги, которые он делает сегодня, еще полтора года назад, как это сделали другие предприниматели, прекратившие сотрудничество с Россией.

Нейнар Сели.
Нейнар Сели. Фото: Mihkel Maripuu
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