«Я рада, что она несет такую чушь!» Общественные деятели не стали держать язык за зубами и высказались по поводу скандала вокруг Каи Каллас

Крупный бизнесмен и бывший политик Нейнар Сели считает всю эту историю безобразной. По мнению Сели, продажа доли в Stark Logistics и выход из компании - это не решение проблемы. «Ситуация уже вышла за рамки», - говорит бизнесмен, добавляя, что Халлик должен был сделать те шаги, которые он делает сегодня, еще полтора года назад, как это сделали другие предприниматели, прекратившие сотрудничество с Россией.