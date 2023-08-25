17 ЛЕТ! ⟩ Герли Падар и Мартин Пармас отметили свою годовщину

«О вчерашнем вечере... 17 лет», - подписала Герли пост в Instagram, которым оповестила подписчиков, что они с Мартином уже 17 лет вместе.

Судя по фотографиям, опубликованным в социальных сетях, похоже, что Пармасы провели юбилей всей семьей в столичном отеле Hilton.

Герли и Мартин обручились осенью 2012 года, но официально их союз был оформлен 4 ноября прошлого года. Новость была объявлена супругами на развлекательном шоу «Танцы со звездами», которое и свело их вместе в 2006 году.

После своего выступления они рассказали, что поняли, что созданы друг для друга еще в репетиционной комнате до старта телепередачи.