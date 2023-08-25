В Новом Рижском театре изменили зарплату Чулпан Хаматовой

В прошлом году артистка, несогласная с политикой российской власти, покинула страну и обосновалась в Латвии. Теперь она числится в труппе Нового Рижского театра, пишет Стархит.
Актриса не скрывает, что в другой стране получает меньше по сравнению с тем, что ей платили в России, но она все равно отдает все силы на то, чтобы освоиться на латвийской сцене. А несколько месяцев назад Хаматовой повысили заработную плату в Новом Рижском театре. Если изначально ее доход составлял чуть больше 700 евро, то теперь она получает около тысячи евро.
«В эту сумму входят рабочие часы Хаматовой в театре, репетиции, гастроли. Кроме того, актриса по-прежнему имеет дополнительные выплаты за каждый сыгранный спектакль, а также за опыт и узнаваемость», - отметил источник.
К слову, сейчас Чулпан делает все, чтобы найти дополнительный заработок. Так, на днях 47-летняя артистка примет участие в благотворительном ужине в Юрмале. Билет на мероприятие с участием Чулпан стоит 10 000 евро.