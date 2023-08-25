В Новом Рижском театре изменили зарплату Чулпан Хаматовой

Актриса не скрывает, что в другой стране получает меньше по сравнению с тем, что ей платили в России, но она все равно отдает все силы на то, чтобы освоиться на латвийской сцене. А несколько месяцев назад Хаматовой повысили заработную плату в Новом Рижском театре. Если изначально ее доход составлял чуть больше 700 евро, то теперь она получает около тысячи евро.