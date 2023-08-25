В новом сериале Виторгана заменили дипфейком: «Была поставлена задача вырезать совсем»

Виторган обратил внимание на публикацию и на своей странице в Instagram прокомментировал происходящее . По словам актера, сам он не видел новые серии, но слышал, что перед создателями сериала была поставлена задача вырезать его из сериала.

«Все эти "вдруг" и "по каким-то причинам" мне давно известны. До меня также доходили слухи, что перед создателями сериала была поставлена задача вырезать меня оттуда совсем, но это оказалось проблематично. Достаточно большая и сюжетообразующая роль. Но мы не привыкли отступать и экономить деньги "Газпрома". И вуаля! Большая художественная и идеологическая победа», - написал он.