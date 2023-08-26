Гороскоп на 26 августа для всех знаков Зодиака

Очень сильно влияние положительных тенденций на сферу личных отношений. Возможны романтические знакомства, случайные встречи с людьми, которые вызывают у вас симпатию. Активное участие в светской жизни позволит значительно расширить круг общения.

Стрелец

Стрельцы прекрасно справляются с собственными делами, но несколько теряются, когда приходится принимать участие в совместных проектах. Сотрудничество будет плодотворным, если вы согласитесь уйти в тень, доверив решение наиболее важных вопросов другому человеку. День подходит для творчества и учебы, получения новых знаний.

Очень хорошая ситуация складывается в сфере личных отношений: здесь вам помогают и позитивные тенденции, и собственная интуиция, и жизненный опыт. А вот советы старших родственников не всегда будут кстати; старайтесь не принимать критику близко к сердцу и не забывайте использовать присущее вам чувство юмора.

Козерог

Спокойный, в меру удачный и довольно предсказуемый день, который не принесет Козерогам разочарований и неприятных сюрпризов. И в профессиональной, и в личной сферах ситуация складывается именно так, как вы и ожидали, а потому уверенность в себе и оптимизм не покинут вас в течение всего дня. Финансовые поступления незначительны, но можно не сомневаться в том, что вскоре вас ожидает большая прибыль.