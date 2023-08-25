Астролог Глоба предупредила три знака Зодиака о резких переменах с 25 августа

Астролог Тамара Глоба в своем прогнозе на период после 25 августа рассказала, что в этот период многие знаки Зодиака ждут перемены.

Некоторых из них испытают изменения в карьере, другие - в личной жизни. На характер перемен окажет влияние то, как будут действовать представители знаков. Особенно это касается Овнов, Близнецов и Стрельцов, которым предстоят судьбоносные решения.

Овен

Огненный знак будет стремиться к своей цели, вопреки всем преградам. На этом пути принести неудачу ему может даже небольшой неверный шаг, поэтому обдумывать надо все решения. Если Овен не упустит момент, то успех будет просто ошеломляющим.

Глоба советует знаку не сомневаться и действовать, потому что можно улучшить не только материальное положение, но и отношения в семье. Возможно Овну удастся достроить дом, в этом ему помогут родные и друзья. Или отправиться в путешествие, о котором давно мечтали.

Близнецы

Воздушный знак испытает проблемы со здоровьем, но из-за переменчивости не сможет решиться на лечение в ближайшее время, и способен упустить важный момент. Глоба советует не оттягивать принятие решений, потому что в этот период дела приносят большую пользу, чем ожидание.

Близнецам также стоит следить за словами, которыми они могут ранить близких. Из-за этого могут возникнуть ссоры с любимыми, а разрешить их будет непросто. Астролог рекомендует больше молчать и заниматься собой, так неприятностей и разрывов удастся избежать.

Стрелец

Стрельцам стоит скрывать от людей планы на будущее, потому что с 25 августа активизируются их противники. Выиграть в борьбе поможет упорство, хорошие контакты и аналитика. Эти три кита помогут представителям знака проскользнуть между Сциллой и Харибдой и выбрать верный путь.

В личной жизни Стрельцов ждет дальняя дорога, в которой могут измениться не только их настроение, но и планы на жизнь. Важно слушать, что говорит Вселенная, иначе долгое время они будут чувствовать себя крайне одинокими.