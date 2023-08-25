ФОТОНОВОСТЬ ⟩ «Cтрашное зрелище!» В Пярнуском заливе вновь разбушевался водяной смерч

Вчера вечером в Пярнуском заливе вновь бушевал водяной смерч. Синоптик Кайро Кийцак поделился фотографией этого величественного природного явления на своей странице в Facebook. «Жуткое зрелище, интересно, что будет дальше,» - стали появляться комментарии под снимком.

Фотография была сделана вечером 24 августа около 20:30. Жители Эстонии стали писать в комментариях, что их одновременно и восхищает, и пугает подобная картина.

Такое же пугающее зрелище можно было наблюдать в Пярнуском заливе в июле.

Тогда Кайро Кийцак поделился в Facebook видеозаписью водного смерча, закрутившегося в Финском заливе. Люди, снимавшие эти кадры, утверждали, что за тогда два часа образовалось шесть водяных воронок. «Это как в научно-фантастическом фильме,» - говорили они.

Водяной смерч возникает, когда более холодная воздушная масса внезапно сталкивается с гораздо более теплой морской водой. В Эстонии наибольшее количество водоворотов происходит в период с начала июля по конец сентября. Именно в этот период у нас самое теплое море.