БЕСПЛАТНО ДЛЯ ВСЕХ! ⟩ В Таллинне костер разожгут в море и устроят концерт

В 20.00 с бесплатным концертом выступят Estonian Voices, на разогреве будут молодые музыканты Таллиннской школы музыки и балета - Loconuts. Костры будут зажжены как на берегу, так вместе с заходом солнца на специальной конструкции прямо в море.

«Управа района Кесклинн уже несколько раз организовывала Ночь древних огней на пляже Инглиранд и мы рады, что это мероприятие становится доброй традицией. В субботу вечером с морского променада улицы Рейди откроется чудесный вид на Таллиннский залив и костры как на берегу, так и в море. Приглашаем всех стать частью этого впечатляющего зрелища, сопровождаемого красивой музыкой», - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм. Особый шарм придаст вечеру в 20:42 заход солнца.