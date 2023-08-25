Повезет и в деньгах, и в любви: Глоба назвала фаворита судьбы на эту осень

Астролог Тамара Глоба обрадовала своим прогнозом на осень 2023 года представителей как минимум одного знака Зодиака. По ее словам, на них буквально обрушатся деньги, а заслужат они это вознаграждение собственной решительностью, сообщает Teleprogramma.
С первых же дней осени везти начнет Стрельцам, и далеко не только в финансовой сфере. Помимо того, что они получат шанс разбогатеть, многие смогут наладить и личную жизнь. Либо найти идеального партнера, либо решить все конфликты в существующих отношениях и устранить недопонимания.
Тамара Глоба порекомендовала обратить пристальное внимание на окружение. Бдительность не помешает, особенно когда у Стрельцов дела пойдут в гору: найдутся завистники, и от них нужно будет избавляться.