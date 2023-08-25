Повезет и в деньгах, и в любви: Глоба назвала фаворита судьбы на эту осень

С первых же дней осени везти начнет Стрельцам, и далеко не только в финансовой сфере. Помимо того, что они получат шанс разбогатеть, многие смогут наладить и личную жизнь. Либо найти идеального партнера, либо решить все конфликты в существующих отношениях и устранить недопонимания.