Пт, 25.08.2023
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Повезет и в деньгах, и в любви: Глоба назвала фаворита судьбы на эту осень

Limon.ee
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Jcty
Jcty Фото: Shutterstock

Астролог Тамара Глоба обрадовала своим прогнозом на осень 2023 года представителей как минимум одного знака Зодиака. По ее словам, на них буквально обрушатся деньги, а заслужат они это вознаграждение собственной решительностью, сообщает Teleprogramma.

С первых же дней осени везти начнет Стрельцам, и далеко не только в финансовой сфере. Помимо того, что они получат шанс разбогатеть, многие смогут наладить и личную жизнь. Либо найти идеального партнера, либо решить все конфликты в существующих отношениях и устранить недопонимания.

Тамара Глоба порекомендовала обратить пристальное внимание на окружение. Бдительность не помешает, особенно когда у Стрельцов дела пойдут в гору: найдутся завистники, и от них нужно будет избавляться.

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