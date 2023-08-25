Свежие подробности развода Бритни Спирс и Сэма Асгари: как поп-дива помогает экс-возлюбленному

По тому, как Сэм Асгари жаждал перекроить брачный договор с Бритни Спирс и урвать неплохую часть ее денег при разводе, стало понятно: финансы для этого парня - вопрос серьезный, пишет Супер.
И хотя, по подсчетам журналистов, сумма ему светит не очень-то большая, ни с чем актер точно не останется. И речь не только о собаке, которую он прихватил с собой после расставания с поп-дивой.
Изданию TMZ стало известно, что, пока идет бракоразводный процесс Сэма и Бритни, певица оплачивает квартиру своего экс-возлюбленного. Гнездышко Асгари обходится ей примерно в 10 тысяч долларов в месяц. Церемониться он не стал и сразу выбрал жилье в одном из самых элитных районов Лос-Анджелеса. И хотя зрителям происходящее может показаться удивительным, инициатором такого жеста, по данным портала, стали сама селебрити и ее представители.
Более того, источники утверждают, что, несмотря на достаточно спорную ситуацию относительно брачного контракта, Спирс, вероятнее всего, пойдет-таки на уступки и выпишет чек Асгари на несколько сотен тысяч долларов. В общем, не развод, а сплошная мыльная опера! Ну а Сэм мог бы и оставить Бритни хотя бы добермана, которого сам же ей и подарил.