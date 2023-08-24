ГАЛЕРЕЯ ⟩ «Elagu Eesti! Слава Украине!» В Таллинне прошло сине-желтое шествие

Вечером в центре эстонской столицы состоялось праздничное шествие. Люди в вышиванках с сине-желтыми флагами и воздушными шарами проследовали от Старого города до площади Вабадузе.

«Elagu Eesti! Слава Украине!» - такое название получило шествие, которое организовал Конгресс украинцев Эстонии с целью поблагодарить эстоноземельцев за их поддержку Украины.