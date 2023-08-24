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ГАЛЕРЕЯ ⟩ «Elagu Eesti! Слава Украине!» В Таллинне прошло сине-желтое шествие

Limon.ee
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В четверг, 24 августа, в Таллинне проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню независимости Украины.

Вечером в центре эстонской столицы состоялось праздничное шествие. Люди в вышиванках с сине-желтыми флагами и воздушными шарами проследовали от Старого города до площади Вабадузе.

«Elagu Eesti! Слава Украине!» - такое название получило шествие, которое организовал Конгресс украинцев Эстонии с целью поблагодарить эстоноземельцев за их поддержку Украины.

Смотрите, как это было в нашей галерее!

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