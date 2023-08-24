Лена Катина из «ТаТу» впервые показала маленького сына — копия отца с рыжими волосами

Лена Катина с юных лет блистала на сцене. Она стала популярной исполнительницей. Экс-солистка группы «Тату» всегда стремилась создать семью. В 2022 году она устроила личную жизнь, пишет Телепрограмма.
Артистка вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Спиридонова, а уже к Новому году объявила, что беременна. В июле звезда стала мамой во второй раз.
У Катиной родился сын. Пара назвала его Демьяном. Бизнесмен признавался, что находится на седьмом небе от счастья. Он забрал жену из роддома. А вот 22 августа супруги покрестили малыша. В соцсети Дмитрий выложил трогательный кадр с наследником. Он впервые показал его лицо. По словам Спиридонова, мальчик пошел в него.
«Покрестили Демьяна», - отметил он. Мое драгоценное счастье. Демьян разговорчивый, весь в отца», - добавил муж певицы.
Поклонники пришли в восторг от кадров. Многие согласились, что малыш растет копией отца. «Как же вы сильно похожи», «Очаровательный мальчик, весь в папку», «Ну какой чувак. Вы классные!», «Вылитый отец! Такой хорошенький малыш!», «Какие глазищи!», «Нос - Лены, уши - ваши, Дима», - прокомментировали пост подписчики.