Лена Катина из «ТаТу» впервые показала маленького сына — копия отца с рыжими волосами

Артистка вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Спиридонова, а уже к Новому году объявила, что беременна. В июле звезда стала мамой во второй раз.

У Катиной родился сын. Пара назвала его Демьяном. Бизнесмен признавался, что находится на седьмом небе от счастья. Он забрал жену из роддома. А вот 22 августа супруги покрестили малыша. В соцсети Дмитрий выложил трогательный кадр с наследником. Он впервые показал его лицо. По словам Спиридонова, мальчик пошел в него.

«Покрестили Демьяна», - отметил он. Мое драгоценное счастье. Демьян разговорчивый, весь в отца», - добавил муж певицы.