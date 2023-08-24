Фандрайзинговая платформа United24 запустила розыгрыш украинского флага с подписями Imagine Dragons

Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно внести вклад в размере 22 евро на направление «Восстановление Украины». Розыгрыш продлится с 23 августа по 1 сентября. Количество взносов от одного человека не ограничено.

Флаг, который представлен на аукционе, был развернут на сцене во время концерта в Варшаве. Тогда музыканты пригласили на сцену героя своего клипа на песню Crushed, посвященную Украине, - 15-летнего Александра из села Новогригоровка Николаевской области.