Хотите провести последние выходные августа с огоньком? ТОП лучших вечеринок Таллинна, на которых будет по-летнему жарко

Портал Limon.ee предлагает вам ТОП вечеринок, которые пройдут в разных уголках Таллинна уже на этих выходных, 25 и 26 августа.

Varblane

25 и 26 августа будут проходить вечеринки PARTY WEEKEND. В первый день за пультом DJ MITJA PLAY, во второй - DJ VITALY FLASH. Вас ждет самая лучшая русская, клубная и House-музыка. Стоимость входного билета с 21:00-00:00 - 5 евро, далее цена 7 евро.

Hollywood

В пятницу, 25 августа, состоится вечеринка AVR BÄNGER. Публику будут развлекать эстонские артисты: marcara, samoginson, vennad eskod, mirson, nicky.3dm. С 23:00-00:00 все девушки проходят на мероприятие бесплатно. Для участников мероприятия на Facebook билет будет стоить 8 евро, обычный билет - 13 евро, VIP-билет - 17 евро.

26 августа здесь же состоится вечеринка OMA MAJA PIDU. Больше информации ЗДЕСЬ!

Hall

26 августа здесь пройдет вечеринка Yo! Hip Hop and You Don't Stop. Ежемесячное хип-хоп событие в этот раз будет посвящено дню рождения Каспара Кивило, который также выступит на вечеринке. Билет стоит 15 евро.

Prive

25 августа в клубе состоится вечеринка RIGA EDITION, на которой будет звучать лучшая русская музыка и не только. За пультом DJ VORTEX, развлекать гостей будет Go-Go DIRAAMWAY SHOW. Стоимость билета - 10 евро, девушкам до 01:00 вход бесплатный.

26 августа здесь же пройдет вечеринка ШАЛЬНАЯ ИМПЕРАТРИЦА. За пультом DJ VINCENT. Для девушек билет стоит 10 евро, мужчинам - 15 евро.

Studio D3