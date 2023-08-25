Вот и заканчивается лето, но грустить не стоит, а лучше жарко проводить его в хорошей компании на одной из вечеринок в Таллинне. А если вы смелые и вас не смущает пасмурная погода, то вечеринка на террасе - то что надо!
Хотите провести последние выходные августа с огоньком? ТОП лучших вечеринок Таллинна, на которых будет по-летнему жарко
Портал Limon.ee предлагает вам ТОП вечеринок, которые пройдут в разных уголках Таллинна уже на этих выходных, 25 и 26 августа.
Varblane
25 и 26 августа будут проходить вечеринки PARTY WEEKEND. В первый день за пультом DJ MITJA PLAY, во второй - DJ VITALY FLASH. Вас ждет самая лучшая русская, клубная и House-музыка. Стоимость входного билета с 21:00-00:00 - 5 евро, далее цена 7 евро.
Hollywood
В пятницу, 25 августа, состоится вечеринка AVR BÄNGER. Публику будут развлекать эстонские артисты: marcara, samoginson, vennad eskod, mirson, nicky.3dm. С 23:00-00:00 все девушки проходят на мероприятие бесплатно. Для участников мероприятия на Facebook билет будет стоить 8 евро, обычный билет - 13 евро, VIP-билет - 17 евро.
26 августа здесь же состоится вечеринка OMA MAJA PIDU. Больше информации ЗДЕСЬ!
Hall
26 августа здесь пройдет вечеринка Yo! Hip Hop and You Don't Stop. Ежемесячное хип-хоп событие в этот раз будет посвящено дню рождения Каспара Кивило, который также выступит на вечеринке. Билет стоит 15 евро.
Prive
25 августа в клубе состоится вечеринка RIGA EDITION, на которой будет звучать лучшая русская музыка и не только. За пультом DJ VORTEX, развлекать гостей будет Go-Go DIRAAMWAY SHOW. Стоимость билета - 10 евро, девушкам до 01:00 вход бесплатный.
26 августа здесь же пройдет вечеринка ШАЛЬНАЯ ИМПЕРАТРИЦА. За пультом DJ VINCENT. Для девушек билет стоит 10 евро, мужчинам - 15 евро.
Studio D3
25 августа состоится вечеринка rämmar awr. На сцену выйдут qrx, boipepperoni, а также Элина Борн. Билет можно купить заранее за 10 евро или на месте за 15 евро.
Paparazzi
25 августа пройдет вечеринка HUNTING SEASON, а 26 августа - ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ. За пультом обоих мероприятий DJ ALEX SHES.
Patarei Merekindlus
25 августа в Батарейной тюрьме пройдет вечеринка BOMBOSSA BROTHERS + FRIENDS. На сцену также выйдут TIAGO DIMA и AHLUKA. Билеты в предпродаже по цене 15 евро, далее 20 евро. Для того, чтобы пройти внутрь быстрее, придется купить билет за 25 евро, а если вы хотите попасть за сцену - 45 евро за билет.
Cathouse
25 августа пройдет вечеринка Project X - «последняя пятница августа». На сцене в этот вечер: AROP, ALEX WAVE, MARP$, COLDFIRE, KALAMEES и диджеи PROJECT X. Билеты в предпродаже по цене 19 евро, на месте (до 00:00) - 20 евро, позднее - 25 евро.
Также не стоит забывать, что в субботу, 26 августа, по всей Эстонии пройдет Ночь древних огней. В том числе, в порту Haven Kakumäe весь вечер вас будут развлекать любимые эстонские артисты.
А также в ресторане Armudu, который находится рядом с D-терминалом (Лоотси, 14), с 20:00-00:00 пройдет дискотека.