ТОП-7 продуктов, которые помогут уменьшить стресс и справиться с тревогой

В последнее время мы часто переживаем моменты стресса, беспокойства и тревоги. Хотя в борьбе со стрессом и тревогой важно своевременное обращение за профессиональной помощью, позитивные изменения в рационе также могут сыграть ключевую роль в успокоении нервов. Некоторые продукты содержат питательные вещества, которые способствуют снижению уровня тревожности. Об этом пишет OnlyMyHealth.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале The Lancet Psychiatry, в 2017 году, примерно 197,3 миллиона человек в Индии страдали психическими заболеваниями. Из них 45,7 миллиона человек страдали депрессивными заболеваниями, а 44,9 миллиона страдали тревожными расстройствами. «Регулярные физические упражнения, методы релаксации (например, глубокое дыхание, медитация), сбалансированная диета и достаточный сон - все это может оказать положительное влияние на уровень тревоги», - заявила доктор, психолог Нирджа Аггарвал.

Лосось

Лосось богат жирными омега-3 кислотами, которые известны своей способностью повышать настроение и уменьшать воспаление. Эти жирные кислоты могут помочь регулировать нейротрансмиттеры в мозге, способствуя более сбалансированному настроению.

Черника

Черника богата антиоксидантами, особенно флавоноидами, улучшающими когнитивные функции и уменьшающими симптомы тревоги. Они также помогают в борьбе с окислительным стрессом, который может быть причиной беспокойства.

Йогурт

Йогурт является отличным источником пробиотиков - полезных бактерий, поддерживающих здоровье кишечника. Новые исследования показывают тесную связь между здоровьем кишечника и психическим благополучием. Здоровый кишечник может положительно повлиять на функцию мозга и помогать справляться с тревогой.

Овсянка