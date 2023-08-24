ТОП-7 продуктов, которые помогут уменьшить стресс и справиться с тревогой

Тревогу можно назвать естественной реакцией организма на стресс. Но есть определенные продукты, которые помогут уменьшить его, пишет Фокус.
В последнее время мы часто переживаем моменты стресса, беспокойства и тревоги. Хотя в борьбе со стрессом и тревогой важно своевременное обращение за профессиональной помощью, позитивные изменения в рационе также могут сыграть ключевую роль в успокоении нервов. Некоторые продукты содержат питательные вещества, которые способствуют снижению уровня тревожности. Об этом пишет OnlyMyHealth.
Согласно исследованию, опубликованному в журнале The Lancet Psychiatry, в 2017 году, примерно 197,3 миллиона человек в Индии страдали психическими заболеваниями. Из них 45,7 миллиона человек страдали депрессивными заболеваниями, а 44,9 миллиона страдали тревожными расстройствами. «Регулярные физические упражнения, методы релаксации (например, глубокое дыхание, медитация), сбалансированная диета и достаточный сон - все это может оказать положительное влияние на уровень тревоги», - заявила доктор, психолог Нирджа Аггарвал.
Лосось
Лосось богат жирными омега-3 кислотами, которые известны своей способностью повышать настроение и уменьшать воспаление. Эти жирные кислоты могут помочь регулировать нейротрансмиттеры в мозге, способствуя более сбалансированному настроению.
Черника
Черника богата антиоксидантами, особенно флавоноидами, улучшающими когнитивные функции и уменьшающими симптомы тревоги. Они также помогают в борьбе с окислительным стрессом, который может быть причиной беспокойства.
Йогурт
Йогурт является отличным источником пробиотиков - полезных бактерий, поддерживающих здоровье кишечника. Новые исследования показывают тесную связь между здоровьем кишечника и психическим благополучием. Здоровый кишечник может положительно повлиять на функцию мозга и помогать справляться с тревогой.
Овсянка
Овсянка - это сложный углевод, который помогает стабилизировать уровень сахара в крови. Когда уровень сахара в крови стабилен, он предотвращает резкие скачки и сбои энергии, которые вызівают чувство беспокойства и раздражительности.
Темная листовая зелень
Листовая зелень, такая как шпинат, капуста и мангольд, богата магнием - минералом, помогающим регулировать гормоны стресса и способствует расслаблению. Она также содержит фолиевую кислоту, которая играет роль в выработке серотонина - нейромедиатора, влияющего на настроение.
Индейка
Индейка содержит триптофан, аминокислоту, которая служит предшественником серотонина. Серотонин часто называют нейромедиатором хорошего самочувствия, и его сбалансированный уровень может способствовать более спокойному настроению.
Ромашковый чай
Несмотря на то, что ромашковый чай не является продуктом питания, согласно исследованиям, его стоит упомянуть из-за его потенциального успокаивающего эффекта. Он содержит соединения, которые могут связываться с рецепторами головного мозга, помогая уменьшить беспокойство и способствовать расслаблению.
Включение этих продуктов, снижающих тревожность, в свой рацион может стать простым и естественным способом поддержать психическое благополучие. Хотя они и не заменят профессиональное лечение, но могут дополнить ваши усилия по борьбе с тревогой.
Помните, что организм каждого человека уникален, поэтому рекомендуется поэкспериментировать и найти продукты, которые лучше всего подходят именно вам.