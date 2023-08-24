Молодой пилот погиб в самолете вместе с Пригожиным. Его коллега: «Мы просто извозчики. Нам куда сказали лететь, туда и летим»

Близкий к ЧВК «Вагнер» телеграм-канал Grey Zone утверждает, что самолет Евгения Пригожина был сбит огнем из ПВО. Вся информация о случившемся в материале Rus.Postimees: ВИДЕО И ФОТО 〉 Евгений Пригожин погиб при крушении самолета. Что известно

Известный Instagram-блогер и пилот самолетов семейства Airbus pilot_karen поделился публикацией о гибели Рустама Каримова - его однокурсника и коллеги.

«Вчера 23.08.23 под Тверью потерпел крушение гражданский самолёт Embraer RA-02795. В составе экипажа, вторым пилотом, был мой однокурсник, коллега, Каримов Рустам Шукурович. Очень позитивный, жизнерадостный человек. Мы с ним окончили одно и то же гражданское летное училище. Гражданские пилоты не относятся к военной структуре, у нас нет званий, мы просто извозчики (таксисты). Нам куда сказали лететь, туда и летим. Нам кого сказали везти, того и везем. Вот так получилось, что на том рейсе в состав экипажа попал Рустам. Помним... Скорбим...», - написал пилот Карен в Instagram, пытаясь хоть как-то объяснить нахождение на борту за штурвалом самолета его коллеги и однокурсника Рустама.

Под этой публикацией сотни комментариев, она собрала более 10 тысяч реакций.