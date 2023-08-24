Пост о гибели молодого пилота Рустама Каримова (на фото), который был за штурвалом потерпевшего крушение гражданского самолета Embraer RA-02795, перевозившего среди других лидера ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина, вызвал неоднозначную реакцию пользователей Instagram.
Молодой пилот погиб в самолете вместе с Пригожиным. Его коллега: «Мы просто извозчики. Нам куда сказали лететь, туда и летим»
Близкий к ЧВК «Вагнер» телеграм-канал Grey Zone утверждает, что самолет Евгения Пригожина был сбит огнем из ПВО. Вся информация о случившемся в материале Rus.Postimees: ВИДЕО И ФОТО 〉 Евгений Пригожин погиб при крушении самолета. Что известно
Известный Instagram-блогер и пилот самолетов семейства Airbus pilot_karen поделился публикацией о гибели Рустама Каримова - его однокурсника и коллеги.
«Вчера 23.08.23 под Тверью потерпел крушение гражданский самолёт Embraer RA-02795. В составе экипажа, вторым пилотом, был мой однокурсник, коллега, Каримов Рустам Шукурович. Очень позитивный, жизнерадостный человек. Мы с ним окончили одно и то же гражданское летное училище. Гражданские пилоты не относятся к военной структуре, у нас нет званий, мы просто извозчики (таксисты). Нам куда сказали лететь, туда и летим. Нам кого сказали везти, того и везем. Вот так получилось, что на том рейсе в состав экипажа попал Рустам. Помним... Скорбим...», - написал пилот Карен в Instagram, пытаясь хоть как-то объяснить нахождение на борту за штурвалом самолета его коллеги и однокурсника Рустама.
Под этой публикацией сотни комментариев, она собрала более 10 тысяч реакций.
Комментаторы пишут: «Очень жаль, что такое творится в нашей стране, беспредел. Что это за мода устранять людей в небе?», «Ему плевать на людей, у него свои цели ... Вы поняли, о ком я», «Ненавижу этот режим, сил всем близким пережить утрату», «Виновата в этом только одна мразь и мы все и, надеюсь, Карен, это знаем», «Очень жаль экипаж, пострадали из-за бессмысленных игр пассажиров. Надеюсь, история накажет тех, кто отдал преступный приказ», «То есть, работая в компании с частными самолетами, пилот не знает, что будет перевозить не самых обычных пассажиров? Это же, наверное, не совсем так. Трагедии случаются с разными людьми», «Из-за войны одного мудака гибнут люди... красивый молодой парень. Летал бы и летал себе в удовольствие».