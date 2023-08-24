ПРОРОЧЕСКИЕ КАДРЫ ⟩ В Сети появилось «видеозавещание» Евгения Пригожина: мы все попадем в ад!

Телеграм-канал, связанный с российскими вагнеровцами, опубликовал видеозапись, на которой их лидер Евгений Пригожин, смеясь, говорит о смерти: «Мы все попадем в ад!» Теперь эти кадры выглядят пророчески.
В Telegram-канале наемников ЧВК «Вагнер» Grey Zone появилось видео с размышлениями Евгения Пригожина о смерти. Случилось это через несколько часов после сообщении о том, что лидер ЧВК «Вагнер» погиб при авиакрушении, передает The Independent.
По сообщениям российских СМИ, в среду, 23 августа, десять человек погибли при крушении частного самолета в Тверской области. Среди пассажиров значился и Евгений Пригожин. Разбившийся бизнес-джет следовал из Москвы в Петербург
Близкий к ЧВК «Вагнер» телеграм-канал Grey Zone утверждает, что самолет Евгения Пригожина был сбит огнем из ПВО. Официального подтверждения этой информации нет. Также на этом телеграм-канале почти сразу после вести о крушении самолета опубликовали отрывок одного из интервью основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. На кадрах он рассуждает о том, что ожидает его после смерти.
Кстати, за кадром этого видео слышен и голос со-основателя ЧВК «Вагнер», правой руки Пригожина, подполковника спецназа в ГРУ Дмитрия Уткина, который также считается погибшим в результате крушении самолета.
«Мы все попадем в ад, но в аду мы будем лучшими», - высказался Пригожин.
«Смерть - это не конец. Это лишь начало чего-то другого», - поддержал своего шефа Уткин.
На видеозаписи Пригожин смеется, сидя в плохо освещенной палатке и разговаривая с несколькими людьми. Время и место съемки неизвестны. Теперь эти старые кадры называют пророческими.