«Ты не думаешь, что это может случиться с тобой, пока...», - говорит Дженни из Новой Зеландии, жена эстонского композитора Михкеля Зильмера. В ноябре прошлого года в Тарту скончалась их общая дочь Луми. Безутешная мать считает, что именно эстонские врачи не заметили признаков ухудшения здоровья малышки. Своим негативным опытом лечения в Эстонии она поделилась в новозеландских СМИ.