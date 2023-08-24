Назван самый лучший маникюр для женщин после 50

Кроме глубокой чистки, большинство женщин отдают предпочтение гель-лаку, так как он не только украшает ногти, но и не позволяет им ломаться. Однако не все знают, что есть самый идеальный маникюр, сделав который вы никогда не прогадаете.

Мастера маникюра говорят, что женщинам после 50 лет не стоит зацикливаться на ярких оттенках, лучше отдавать предпочтение френчу и нюду.

Французский маникюр. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Также предпочтительна короткая длина, а цвет подбирается в соответствии с тоном кожи. И, разумеется, поскольку руки возрастные, стоит уделить особое внимание их уходу, в том числе увлажнению.